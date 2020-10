¿Qué es lo que se puede ver en la plataforma gratuita Pluto TV?

A partir del lunes los espectadores españoles tendrán 40 canales en abierto, gratuitos, a través de la plataforma on line Pluto TV, de Viacom, que se ha presentado este miércoles.

Los canales y contenidos bajo demanda, a imitación de otras plataformas pero con carácter gratuito y sin contraseñas, podrán seguirse en la web (pluto.tv) y en las aplicaciones de móviles y de dispositivos IOS-Apple, Android y Amazon Fire.

Pluto TV arranca con 40 canales propios que llegará a un centenar próximamente (algunos de ellos tipo pop-up, temporales), como ha adelantó este miércoles Manuel Gil, director de estrategia en España de Viacom. Entre los canales que aterrizan con la plataforma hay uno dedicado a Curro Jiménez y a otra popular serie de TVE, Ana y los 7.

Junto a los contenidos de Viacom (que ya explota canales como MTV, Comedy Central o Paramount) otras productoras como Fremantle o Lionsgate se han sumado a este escaparate audiovisual. En Pluto TV hay nuevos canales de series, cine, contenidos gamers, juveniles e infantiles o canales de cocina.

Catálogo

Entre las series estadounidenses y británicas que llegan se encuentran Taken, producción de Steven Spielberg; Arcángel, con Daniel Craig; Las reglas del juego, con Timothy Hutton; Freaks and Geeks, de Judd Apatow; Los asesinatos de Midsomer; The Hour, serie de la BBC con Dominic West, de The Wire; o la historia de ciencia ficción Andrómeda.

Entre las sitcoms para adolescentes La chica invisible y Big Time Rush. Programas originales de MTV como Catfish tienen su su propio canal, como MTV Tuning o Jackass y de Comedy Central, en un canal de Comedia Made in Spain, Central de cómicos.

En Pluto TV Cocina aguarda el chef británico Jamie Oliver

Para los más pequeños en contenido preescolar se encuentran: Go, Diego, Go; ¡Pistas de Blue y tú!; Las tres mellizas y en contenido infantil (8-12 años) Harvey Beaks, Sanjay o Craig.

Entre las primeras películas figuran Algo pasa en Hollywood (con Robert De Niro y Bruce Willis); Los mercenarios (Sylvester Stallone y Jason Statham); Dreamgirls (Beyoncé); Alfie (Jude Law); o [Rec], Mientras duermes (de Jaume Balagueró).

¿Cómo funciona?

Pluto TV no necesita cuenta ni contraseña por lo que se accede a una plataforma "de navegabilidad sencilla, muy visual e intuitiva" en semejanza a otras plataformas. “Pluto TV se asemeja mucho a la televisión convencional en cuanto a su facilidad de uso, pero también se adapata a las nuevas audiencias digitales y a los nuevos hábitos de consumo”, explica Borja Pérez, digital manager del proyecto.

Los contenidos se estructuran en categorías, que dividen los canales por grupos y cada propuesta cuenta con su sinopsis e información, pudiendo el usuario crear un apartado de favoritos, con una parte del catálogo bajo demana. En principio todo está doblado al español pero en su momento se espera contar con versión original con subtítulos.

"La intención es reducir tiempo y energía en elección", propone Margarita Trembaly, directiva de programación de la nueva plataforma.

La iniciativa de Viacom en Estados Unidos es líder con 26 millones de usuarios únicos y su carácter gratuito y sin registro se convierte en una aliciente inédito para los espectadores españoles. La normativa de no exceder los 12 minutos de publicidad por hora se atenderá también de forma escrupulosa en este servicio.