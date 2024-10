'Regreso a Las Sabinas', dónde ver esta primera serie diaria en plataformas

La plataforma Disney + estrena este viernes Regreso a Las Sabinas , producción española de Diagonal TV con todas las credenciales de los seriales de calidad. Celia Freijeiro y el modelo y actor Andrés Velencoso son la pareja protagonista de una ficción coral ambientada en un pueblo catalán.

Tras el estreno este viernes de los cinco primeros capítulos de Regreso a Las Sabinas , a partir del lunes 14 la plataforma estrenará un nuevo episodio al día, de lunes a viernes, hasta completar los 70 que conforman la ficción.

La historia aborda el regreso de dos hermanas a su pueblo natal, lo que conlleva no solo volver a sus raíces sino también a las heridas del pasado en una revisión que no todos están dispuestos a afrontar.

“Mi personaje hace un poco de espejo a todo el mundo, ello se quedaron ahí, como si no hubiera pasado nada y ella vuelve y dice sí pasó. Y poner ese espejo a la gente hace que sea un momento que a muchas personas no les apetece esa revisión y no les apetece cambiar, porque el cambio da miedo”, reflexiona Freijeiro.

Regreso a Las Sabinas no es una serie “de época”, sino contemporánea. “Estamos hablando de cosas que nos pasan hoy y de situaciones que ocurren hoy que a lo mejor no ocurrían a nuestras abuelas”, explica.

Su compañera de reparto, Olivia Molina observa “una apuesta por el tipo de personajes” más actualizada, alejada de arquetipos. Al tratar temas universales, como la vuelta al “sitio de origen” o los vínculos entre personas, la intérprete Natalia Sánchez, otra de las protagonistas, opina que la ficción conectará fácilmente tanto con el público internacional como con el español.

“Lo que tratamos y desde donde lo tratamos, esas heridas de las que habla, que tienen todos los personajes, sirven igual aquí que al otro lado del charco, en cualquier país”, resalta Natalia sobre una ficción española que se verá en todo mundo.

Jordi Frades, director de contenidos de Diagonal TV (Isabel, La catedral del mar), ha retomado su faceta en las series diarias con la que comenzó en esta compañía a mediados de los 90 con Poblenou.

“Las series diarias están cobrando ahora otra dimensión, se están sabiendo adaptar, hoy en día es que te pierdes dos capítulos y no puedes seguir”, recuerda Natalia Sánchez.