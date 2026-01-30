Revolución, 'Pasapalabra' tiene fecha exacta para entregar el bote como ha adelantado Pablo Motos

A falta de confirmación de Antena 3, la visita de Manu González y Rosa Rodríguez al plató de Pablo Motos este próximo jueves marcará la cuenta atrás definitiva para la entrega del premio millonario del rosco que mantiene en vilo a España. De seguir la estrategia con la consecución de anteriores botes de Pasapalabra esa noche habrá jornada especial en el prime time con el programa en el que uno de los dos participantes conseguirá el premio. Un bote de récord que sería de 2.716.000 euros.

La expectación es máxima. Como ya es tradición en Antena 3, cuando los concursantes de Pasapalabra saltan a El Hormiguero, el confeti está a punto de caer. Y sería el día 5 cuando Manu González y Rosa Rodríguez se sentarán frente a las hormigas Trancas y Barrancas para compartir los secretos de su preparación antes de que uno de los dos logre completar las 25 letras del Rosco y alzarse con el premoo de récord.

Manu y Rosa, así como pareja, se han convertido en dos ídolos en España y en toda Hispanoamérica, donde se sigue el concurso de Antena 3. Ha sido año y medio juntos y el pleno de uno de los dos cerrará esta historia del dúo. Uno se va a llevar un premio de más de 2,7 millones de euros y el otro una cantidad más que rumbosa por la permanencia en el programa, acumulando tarde a tarde. Eso sí, ambos dejarán el programa. Uno por ganador, el otro por ser el acompañante de ese premio alcanzado.

A fecha de este jueves la gallega Rosa Rodríguez ha permanecido hasta ahora en 302 programas (la primera concursante española en superar los 200 y también los 300 espacios y llegaría a los 307), con una recompensa sumada de 165.000 euros. Manu Pascual, por su parte, suma nada menos ya que 432 emisiones (437 el jueves 5), récord histórico absoluto, y su premio acumulado es de 267.600 euros a día de hoy.

La permanencia de la pareja desde octubre de 2024 es todo un hito ya que van a estar prácticamente año y medio compitiendo codo con codo, acariciando en muchas ocasiones el premio final. Rosa cuenta con una tendencia mejor en los últimos meses y en la entrega del 28 de enero reunieron 90 tardes con empate a respuestas en el rosco.

Han demostrado que, más allá de la competición, existe un respeto mutuo forjado durante meses. Desde su entorno se ha desmentido que hayan iniciado una relación sentimental. Son rivales que se aprecian y se estiman tras tantas jornadas en el plató.

Manu es la personificación de la perseverancia. El madrileño de Collado Villalba ha destacado por su concentración y formalidad. Y el buen humor para despedir con inspiración lírica a los invitados famosos que cada tres tardes les acompañan. Tiene 29 años, es licenciado en Psicología y con máster en Terapia Psicoanalítica, y comenzó en Pasapalabra en mayo de 2024,

La sonrisa de Rosa Rodríguez ya es un emblema de Pasapalabra. Esta gallega, de La Coruña, de origen argentino, nacida en Quilmes, tambien resalta por su serenidad y aplomo, controlando el juego y con un buen registro en sus últimas apariciones. Tiene 32 años y su familia se mudó a España cuand tenía 7 añso. Es profesora de inglés y castellano y entró al concurso en noviembre de 2024 tras conquistar la Silla Azul. Ambos participantes acopian récords de permanencia y cantidades acumuladas.