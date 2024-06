RTVE se queda sin 'Supernanny' y sin la Liga de fútbol

El programa con la psicóloga Rocío Ramos-Paul Supernanny, versión española de un formato internacional, se queda en la nevera y probablemente nunca vea la luz en La 1 tras haber sido rescatado. El espacio nacido en Cuatro en el inicio de esta cadena en 2008 fue un éxito por la repercusión de algunos de los niños que aparecieron en el programa. Ese recuerdo llevó a ciertas quejas ante la Defensora de la Audiencia de la cadena pública, oficina que dirige María Escario, e incluso se ha pronunciado la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, que ha mostrado toda su reticencia a este contenido.

La presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, ha informado que mientras dure su mandato de seis meses, hasta el próximo otoño, no contará con dicho formato para la programación, por tanto no se emitiría hasta al menos el próximo año, pero es improbable incluso que vaya a ser emitido en abierto en la cadena pública. Este espacio es de una de las productoras más fuertes, Warner, con la que se llegará a un acuerdo si no se ofrece en La 1.

Este ha sido uno de los asuntos tratados en el consejo de administración de RTVE, a la espera de renovación y marcado por el cese de Elena Sánchez como presidenta el pasado mes de abril. Aunque la cadena pública está ganando audiencia puntual con motivo de la Eurocopa se ha descartado adquirir los derechos del partido liguero de Primera División en abierto del que se ha venido encargando el canal Gol Play. Este encuentro de los viernes o lunes se programa con equipos que no juegan competiciones europeas, lo que limita su interés. Esta obligación de un partido en abierto procede de los tiempos de pugna entre las plataformas pioneras, Vía Digital y Canal +, hace ya más de veinte años. Los encuentros de la Liga que se reservaban para ser emitidos en abierto no han solido tener rentabilidad en índices de audiencia o explotación publicitaria, de ahí las dudas del consejo para hacerse con este contenido.

Cascajosa ha defendido personalmente la contratación de David Broncano y el formato La resistencia, por dos años, y con 14 millones de euros por temporada. La presidenta rechaza que se hayan seguido indicaciones políticas para hacer frente a El Hormiguero y que es un contenido afrontado con criterio propio, buscando el interés por los espectadores y con el condicionante de cumplir el servicio público. La polémica que ha existido en torno a esta contratación fue el expreso interés desde la Moncloa y su alto coste se llevó por delante al director de contenido, José Pablo López, enfrentado a su vez con la presidenta Elena Sánchez, cesada en el consejo. Cascajosa por su parte subraya que se han seguido "todos los trámites, requisitos y condiciones" legales.

RTVE también contará en el próximo curso con un talent musical dedicado a copla y música popular, La silla roja, y también se ha firmado una temporada completa de La Moderna, una de las dos series vespertinas de La 1, producida por Boomerang. Aunque no está registrando brillantes datos de audiencia de esta forma se apuntala la programación vespertina de cara a todo el próximo curso.