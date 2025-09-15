RTVE se retirará de Eurovisión si concursa Israel

El presidente de la RTVE, José Pablo López, va a proponer este martes al consejo de administración que España no participe en Eurovisión 2026 si Israel concursa en el festival. España se convertiría así en el quinto país en anunciar su retirada si participa Israel, tras Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos. En el consejo de RTVE hay una mayoría suficiente para aprobar este boicot.

Sería, además, el único país de momento en adoptar tal decisión de los que integran el llamado Big Five (junto a Italia, Francia, Reino Unido y Alemania) por constituir el principal soporte económico de la Unión Europea de Radiodifusión. Este anuncio supone un cambio respecto de la posición pública que los responsables del organismo público apuntaron el pasado martes en un desayuno con la prensa por la próxima edición de Benidorm Fest, con la asistencia del director de TVE, Sergio Calderón.

Solo un día antes, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, había declarado que la decisión depende de RTVE, pero añadió: "si no logramos expulsar a Israel de Eurovisión, habrá que tomar medidas" para "no normalizar" la representación de este país en foros internacionales.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya planteó esta posibilidad en mayo tras la última edición del festival al defender que Israel fuera apartado del certamen musical, como se hizo con Rusia, y de otros eventos similares.

Desde 1961, cuando compitió por primera vez con Conchita Bautista y Estando contigo, España ha participado ininterrumpidamente en la gran final de Eurovisión y es uno de los diez países con más participaciones, 64 (en 2020 no hubo programa por la pandemia de covid-19)