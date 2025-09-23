'La Ruta' recorre ahora la Ibiza hippy y 'flower power' ¿Cuándo se estrena?

Los creadores y actores principales de 'La Ruta Vol. 2'' en su presentación en el Festival de San Sebastián

La Ruta se traslada desde las carreteras valencianas de los años 90 al origen de la Ibiza hippy, a principios de los 70. Giro de lectura y personajes en La Ruta Vol. 2 que Atresmedia presentaba este martes en el Festival de San Sebastián. La plataforma Atresplayer estrenará los seis episodios de esta secuela-precuela de la primera ficción con Álex Monner quien en esta continuación interpreta a aquel personaje ‘bakaladero’, Marc Ribó y en esta prolongación también al padre de dicho personaje.

La Ruta en 2022 fue una de las principales series españolas estrenadas en aquel año, con premio Ondas incluido. Monner estaba acompañado por Claudia Salas, Ricardo Gómez y Elisabet Casanovas. Ahora en La Ruta. Vol. 2: Ibiza Monner-Ribó parte de 1996 como dj para remontarse en sus recuerdos a las inesperadas vivencias de sus padres en aquella Ibiza pionera, abierta a un turismo alternativo. Un espejo temporal que une dos épocas y generaciones.

En esta ocasión el personaje de Monner está acompañado de Carla Díaz (como Vicky, su pareja en los 90), Marina Salas (Leonor, la esposa de Ribó padre) e Irene Escolar, como Violeta, cuya hija, Olivia (Escolar en su etapa adulta, también) cambia la vida del matrimonio. También aparecen Lucía Martín-Abelló, Fernando Delgado-Hierro y Fernanda Orazzi.

De la primera temporada regresan de forma puntural Claudia Salas y Ricardo Gómez. Dirigida por Borja Soler y creada por Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y el propio Soler, con producción ejecutiva de Montse García, Nacho Lavilla y Eduardo Villanueva para Atresmedia y la productora Caballo Films, estaa segunda temporada se ha rodado en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, con una vuelta de tuerca al paisaje humano de los primeros capítulos.

Monner ha destacado el “gusto de encontrar un lugar nuevo” en esta saga. Escolar la ve como “uno de los mayores desafíos” de su carrera por sus dualidades interpretativas ya es madre e hija en esta temporada, y Díaz subraya la “responsabilidad” de una historia tan ambiciosa.

La trama salta entre dos líneas temporales clave: la Ibiza de los 70, un oasis de libertad y tolerancia en plena España franquista, donde los padres de Marc vivieron su juventud antes de perecer en el trágico accidente del vuelo Caravelle en 1972; y la isla de los 90, epicentro de la fiesta global, donde Marc, a la misma edad que ellos tenían entonces, revive ecos de esa herencia mientras navega su propio camino como DJ en una de las discotecas más icónicas.

Esta estructura intimista pone en primer plano temas profundos como el paso del tiempo, la memoria colectiva, la identidad y la transmisión generacional, contrastando una Ibiza bohemia y contracultural con su transfdormación en meca del hedonismo internacional.Con un enfoque más reflexivo y menos festivo que su predecesora, buscando “ir hacia delante, pero mirar más hacia atrás”, según sus creadores,.