'Salud al día', 25 años de cercanía con los buenos hábitos de los andaluces

Los sábados al filo de la hora de almorzar, a las 13.45, son de Salud al día, uno de los programas más veteranos de la parrilla de Canal Sur que en noviembre cumplirá su 25º aniversario. Es uno de los formatos más consolidados de la cadena andaluza, con la dirección y presentación de Roberto Sánchez Benítez. Espacio de salud y calidad de vida que tiene el respaldo de la audiencia y que inicia su temporada 26. Por no bajar la guardia, durante el confinamiento fue uno de esos contenidos que mantuvo la actualidad.

En unos tiempos donde la reclamación de la sanidad pública es algo fundamental, Salud al día resalta la labor de los sanitarios andaluces y de tantos colectivos que contribuyen a la calidad en la alimentación y en tantos hábitos beneficiosos.

En la entrega de hoy el programa arranca en los parajes de la almeriense Vera. Intervienen Ignacio Martín, psicólogo clínico; la doctora de familia Leonarda Gómez; la historiadora Magda Navarro; Lolo Martos, instructor de sur; y la fisioterapeuta Virginia Vimar.

Desde la comarca malagueña de la Axarquía la doctora María Lupiáñez ofrecerá recomendaciones para practicar el senderismo, para estar en contacto con la naturaleza. Y desde la onubense Sierra de Aracena se descubrirán los grandes tesoros gastronómicos la comarca. El doctor Javier Benítez, especialista en geriatría, interviene desde Cádiz para animar a la vacunación contra la gripe.

Desde Jaén Salud al día promueve buenos hábitos a través de los docentes y estudiantes del Instituto Fuente de la Peña. El turismo de salud será tratado desde la Costa del Sol con el traumatólogo Vicente de la Varga y el endocrino José Manuel García, entre otros.

La entrega conmemera el Día de la Salud Mental, el próximo 10;y para charlar sobre consejos de salud en general Roberto Sánchez entrevista al cantante Antonio Carmona y al chef de Cómetelo, Enrique Sánchez.