Salva Reina se contraprograma con la gala de los Goya, la agenda de Canal Sur por el 28F y su gala especial

Canal Sur conecta a las diez de la mañana con los actos institucionales en el Parlamento y, al mediodía, la entrega de medallas y distinciones desde el Teatro de la Maestranza. El especial lo conduce Silvia Sanz con los comentarios de Teodoro León Gross, Ángela Cañal, Ignacio Camacho, Patricia Godino y Juan Carlos Blanco.

A las 21.55 Canal Sur ofrece una gala especial desde órdoba con homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y agradecimiento a la localidad. El actor Salva Reina, Ana Hinestrosa, Toñi Moreno y Fernando García conducirán la gala del 28F que contará con Estrella Morente, María José Llergo, Pedro el Granaíno, Argentina, Cristina Lora o la comparsa Los Pájaros Carpinteros, entre otros invitados. Salva Reina, ganador del Goya a mejor actor de reparto el pasado año, se contraprograma así con la gala del cine españoles que ofrece La 1 a las 22.00.

Uno de los momentos más emotivos del 28F en Canal Sur llegará de la mano de Toñi Moreno, quien visitará Adamuz para presentarnos una serie de piezas tituladas “El corazón de Adamuz”. A través de estos vídeos, conoceremos los testimonios directos de los vecinos que se volcaron en las tareas de salvamento tras el reciente accidente en la localidad. Además, la gala rendirá tributo a los profesionales sanitarios, bomberos y cuerpos de policía que lucharon en primera línea contra las emergencias provocadas por los temporales e inundaciones del pasado mes de enero.

La narrativa de la gala contará con un hilo conductor excepcional: el periodista Fernando García, rostro habitual de los informativos de fin de semana, ha recibido el encargo de redactar una “Carta de amor a Andalucía”. Para dar vida a este texto, Fernando ha mantenido encuentros con figuras internacionales que representan la excelencia andaluza en diversas disciplinas: el actor Álvaro Morte, el prestigioso chef Ángel León, la diseñadora de alta costura Juana Martín, la campeona de kitesurf Gisela Pulido y las diversas personalidades distinguidas con la Medalla de Andalucía.

Entre todos, hilvanarán una conversación sobre sus trayectorias y su vínculo con el sur, culminando en un manifiesto de agradecimiento que servirá como cierre de oro para la gala.

La música andaluza será el motor de la noche con actuaciones cargadas de simbolismo:

Estrella Morente rendirá un tributo sonoro a su Granada natal.

rendirá un tributo sonoro a su natal. La onubense Argentina protagonizará un homenaje a Rocío Jurado , coincidiendo con el 20º aniversario de su fallecimiento .

protagonizará un homenaje a , coincidiendo con el . Pedro el Granaíno recordará el legado de Camarón de la Isla en el año en que se cumple el 75º aniversario de su nacimiento .

recordará el legado de en el año en que se cumple el . El carnaval también estará presente con la comparsa Los Pájaros Carpinteros , que dedicará un sentido tema al pueblo de Adamuz.

, que dedicará un sentido tema al pueblo de Adamuz. El talento emergente vendrá de la mano de la sevillana Cristina Lora, quien estrenará su primer sencillo tras proclamarse ganadora de la última edición de Operación Triunfo.

El clímax de la celebración tendrá lugar en el majestuoso Gran Teatro de Córdoba, donde la voz de María José Llergo será la encargada de interpretar el Himno de Andalucía, sellando así una noche de reconocimiento.