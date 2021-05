Las claves de la segunda semifinal de Eurovisión, con Islandia confinada

Los espectadores de la segunda semifinal de Eurovisión podrán ver esta noche un avance de Voy a quedarme, la canción de Blas Cantó que representa a TVE y que ha remontado levemente en las apreciaciones de las casas de apuestas aunque estará por la cola en las votaciones de este sábado, con la gala final.

La semifinal desde Rotterdam arranca a las nueve de la noche, tras la fiesta que supuso el regreso de las actuaciones, y pese a las medidas de seguridad, 10.000 test previos y un aforo reducido (3.500 seguidores en vivo)que dista mucho de otros años. Pese a la pandemia, Eurovisión retoma sus esencia aunque para la semifinal de hoy vivirá la anécdota de una formación confinada, por lo que no estará en el escenario del Ahoy neerlandés, sino con una actuación grabada el 13 de mayo.

La agresiva banda Daði & Gagnamagnið, una de las favoritas para pasar el corte en esta noche, se ha quedado en el hotel por un positivo entre los músicos de la delegación islandesa. Deben permanecer en cuarentena y si pasan a la final, tampoco estarán presentes con el resto de participantes, aunque incluso habían sido vacunados antes de viajar.

Entre los favoritos de la semifinal de este jueves se encuentra la canción suiza, Todo el universo, a cargo Gjon’s Tears. También hay que tener en cuenta a Bulgaria, con Victoria, y con el tema traducido al español Crecer es envejecer. La gala se abre con otra de las destacadas, San Marino, con Senhit, y sus reminiscencias cofradieras para la puesta en escena de Adrenalina. A la actuación se suma el rapero Flo Rida. Los votos españoles pueden dirigirse hoy a Portugal, con Black Mamba, que en la final estarían por la mitad de la tabla.

La gala de hoy

La 2. 21.00. Puede votar España.

En negrita, las favoritas de hoy

1 San Marino: Senhot. ‘Adrenalina’

2 Estonia: Uku Suviste ‘El afortunado’

3 Chequia: Benny Cristo ‘Omaga’

4 Grecia: Stefania ‘Last Dance’

5 Austria: Vincent Bueno ‘Amén’

6 Polonia: RAFAL ‘The Ride’

7 Moldavia: Natalia Gordienko - ‘Azúcar’

8 Islandia: Dadi Freyr og Gagnamagnid ‘10 años’

9 Serbia: Hurricane, ‘Loco Loco’

10 Georgia: Tornike Kipiani, ‘Tú’

11 Albania: Anxhela Peristeri - ‘Karma’

12 Portugal: The Black Mamba ‘Love Is On My Side’

13 Bulgaria: Victoria ‘Crecer es envejecer’

14 Finlandia: Blind Channel ‘Dark Side’

15 Letonia: Samanta Tina ‘La luna está saliendo’

16 Suiza: Gjon’s Tears ‘Todo el Universo’

17 Dinamarca: Fyr og Flamme - ‘Practicando el uno en el otro’