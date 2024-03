¿De qué va la serie 'Un nuevo amanecer'? Yolanda Ramos se desata

La serie Un nuevo amanecer aterriza este domingo en Atresplayer, una ficción propia protagonizada por Yolanda Ramos que vuelve a ser dirigida por su amigo José Corbacho. El también actor es el autor de esta comedia negra repartida en ocho episodios de media hora codirigidos con Belén Macías.

Ramos es aquí Candela, una premiada actriz estrella y figura televisiva que se ve arrastrada al abismo por sus adicciones. Debido a sus problemas con el alcohol y las drogas acaba en un centro de desintoxicación en el que descubrirá el origen de sus problemas y, por lo tanto, puede tomar las riendas de su vida, enmendar sus errores y empezar de cero. Ser la Candela que hubiera merecido la pena y de ahí el nombre de la serie.El elenco principal lo integran Cecilia Freire, Vicky Peña, Ágata Roca, Pau Durà, Abril Zamora, Alicia Falcó, David Selvas, Daniel Bayona Miller, Artur Busquets o Francesc Ferrer, además de cameos especiales de conocidos rostros del mundo artístico.

Un nuevo amanecer es "una dramedia en la que los espectadores comprobarán cómo el humor surge de las situaciones cotidianas", propone la plataforma, en una historia que se adentra en la salud mental y en las adicciones en todas sus vertientes.

El enfoque es a través de dos mundos dispares: el de una clínica de desintoxicación, donde el personaje protagonizado por Yolanda Ramos se muestra como un pez fuera del agua, y el mundo de la televisión, donde se desvelan los entresijos de un talent show y una ácida visión de la industria del entretenimiento.Esta ficción de Atresmedia está producida por Espotlight Media y cuenta con Montse García, Anxo Rodríguez y Paula Cobo en la producción ejecutiva, con guiones de Enric Pardo y Rafel Barceló.

Hoy se estrena el primer capítulo: Yo estaba en mi casa con mi hija.

"Me llamo Candela Nieto y soy actriz. Bueno, y una celebrity también. Ahora trabajo de jurado en el Talent Show Tú sí Tú no, el programa de televisión de más audiencia en España. Ah! Y también soy adicta. Sí. Cocaína. Me gusta. Por eso a veces se me va la cabeza. Igual debería ingresar en un centro de rehabilitación. No sé.

Bienvenidos a mi vida. No te asustes, en el fondo estoy bien. ¿Vienes?"