En el campo de la ficción tenemos en la actualidad series para todos los gustos, pero ninguna con una repercusión extraordinaria como tuvo en su momento Juego de tronos, entre otras. La época de Twin Peaks, de Friends, Perdidos o Expediente X pasó, y ya queda lejos. Ahora es impensable que una serie haga surgir una estela detrás de sí de premios y número de espectadores; quizás las que más se acerquen a hacerlo hoy en día sean The Crown o Gambito de dama.

La ficción española está también de capa caída, fundamentalmente en las cadenas generalistas. La única producción que merece mención en este apartado en lo que llevamos de año serían La cocinera de Castamar (Antena 3) y Estoy vivo (La 1). El visionado en streaming ha tomado el mando, y ahora el espectador prefiere ver la ficción a su ritmo y sin horarios.

Patria, la serie de HBO creada por Aitor Gabilondo y basada en la novela homónima de Fernando Aramburu, que supuso un auténtico fenómeno sociocultural, prometía a finales del pasado 2020. Prevista para mayo de 2020, la serie sufrió los efectos de la pandemia de coronavirus en materia de postproducción, pero por fin vio la luz el pasado 27 de septiembre.

La historia de Patria se centra en dos familias, la de Bittori, cuyo marido murió asesinado por ETA, y la de Miren, madre de un terrorista encarcelado. El temor de que la polémica anterior al estreno de Patria fuera un augurio de la serie finalmente se confirmó, en parte. Se temía que Patria se olvidara de pulir los peliagudos temas principales, y no solo sucede así sino que las grandiosas actuaciones de Elena Irureta y Ane Gabarain no alcanzaron a expresar lo que el libro declara entre líneas. Una gran serie, pero no excepcional.

La última gran apuesta de Movistar+ ha sido Antidisturbios, de Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, un trabajo que prometía llenar el hueco vacío de un policíaco digno, negro, adulto y doloroso como era el de Brigada central. Tras un desahucio en el centro de Madrid que terminará con un fallecido, un equipo de antidisturbios estará en el punto de mira de todo el país. Un thriller de cocción lenta, con imágenes que transmiten asfixia vital y agradecidos brochazos de humor negro. Dos primeros capítulos supremos, y luego una caída en picado por lo manido y predecible. Una pena.

Atresplayer también lanzó los dados y cruzó los dedos con Veneno, la serie de Los Javis sobre la transexual Cristina Ortiz que saltó a la fama a mediados de los 90 gracias a Esta noche cruzamos el Mississippi, el late night de Pepe Navarro. Además de su necesario carácter reivindicativo, esta serie ahonda en la historia reciente de España, en la cultura del espectáculo televisivo y en la mitología pop. Un producto minoritario que no pretende ser de otra forma.

Amazon Prime lanzó dos súperproducciones históricas, Inés del alma mía y El Cid. La basada en la novela de Isabel Allende, con un dúo protagónico brillante formado por Elena Rivera y Eduardo Noriega, entretiene pese a las licencias históricas. El Cid, por su parte, es visualmente ambiciosa pero no encuentra su sentido.