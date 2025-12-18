La sevillana Marta Santos pone voz al villancico de Canal Sur esta Navidad 2025

La Navidad de este año tendrá un sonido especial en Andalucía y llevará la voz de Marta Santos. La joven sevillana será una de las protagonistas del tradicional villancico de Canal Sur, una cita muy arraigada en la memoria colectiva andaluza que cada diciembre acompaña a miles de hogares.

Para Marta, participar en este proyecto supone un paso simbólico y emocional en una carrera que no deja de crecer.

Convertirse en la voz de un villancico con tanta historia no es solo un reconocimiento profesional, sino también una oportunidad de conectar con el público desde un lugar íntimo y familiar, valores que forman parte de su propia identidad.

La cantante natural de Villanueva del Río y Minas, ha construido su camino desde la cercanía, primero grabándose con su guitarra y su móvil y compartiendo canciones en redes sociales, hasta llegar a millones de reproducciones y a una comunidad que no deja de aumentar.

Más allá de los escenarios y las plataformas digitales, Marta mantiene los pies en la tierra. En su tiempo libre disfruta pasando horas en casa de sus abuelos, rodeada de su familia, un refugio que ella misma reconoce como esencial para mantenerse fiel a sí misma. Antes de dedicarse plenamente a la música, su vida iba por otros caminos completamente distintos: llegó a preparar oposiciones para la Guardia Civil, aunque finalmente decidió aparcarlas para terminar su carrera de Educación Infantil, una etapa que también marcó su forma de entender la vocación y el esfuerzo.

Hoy, Marta Santos vive un momento de consolidación artística. Tras el éxito de sus versiones y el lanzamiento de sus primeros temas propios, su voz se abre paso también en espacios de gran relevancia cultural y en proyectos como el villancico de Canal Sur, que la sitúa en un lugar destacado dentro del panorama musical andaluz.

Una participación que no solo celebra la Navidad, sino también el recorrido de una artista que ha sabido crecer sin perder sus raíces.