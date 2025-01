La Sexta ofrece en ‘prime time’ la entrevista más personal de Cristiano Ronaldo

Edu Aguirre ha entrevistado a Cristiano Ronaldo, un documento exclusivo que podremos ver el próximo lunes 3 de febrero en la Sexta.

Edu Aguirre, uno de los rostros más carismáticos de El Chiringuito de Jugones y amigo personal de Cristiano Ronaldo, ha viajado hasta Riad para entrevistar al jugador portugués. Cristiano Ronaldo ha abierto las puertas de su casa para mostrar cómo es su vida en Arabia Saudí, donde lleva varios años jugando en las filas del Al-Nassr.

La exclusiva entrevista, en la que el crack luso hablará de su salida del Real Madrid, Mbappé, Vinicius, Florentino Pérez, Messi, entre otros asuntos, se podrá seguir el próximo lunes 3 de febrero en el prime time de la Sexta, a partir de las 22:45 horas. Edu Aguirre, que mantiene una conexión especial con Cristiano Ronaldo desde hace años, ha conseguido lo que muchos periodistas no han logrado en los últimos tiempos, ya que el exjugador del Real Madrid no suele ser muy dado a ofrecer este tipo de entrevistas personales.

Los amigos de Edu Aguirre es una serie documental de Atresplayer que ha acercado historias del deporte de la mano del popular periodista de El Chiringuito de Jugones, donde es el encargado de cubrir la información del Real Madrid. Gracias a su carisma y buen hacer ha logrado colocarse como uno de los informadores mejor valorados dentro del vestuario blanco.

En esta edición especial de Los amigos de Edu Aguirre, Cristiano Ronaldo se mostrará como nunca antes lo había hecho delante de una cámara. El jugador recibe al periodista en su casa de la capital saudí para charlar a corazón abierto sobre todos los aspectos que rodean su vida personal y profesional.

El delantero, que ha batido todo tipo de récords a lo largo de su trayectoria profesional, ha explicado el motivo de la exclusiva entrevista en un adelanto que ha ofrecido El Chiringuito de Jugones. “Me apetece darte una entrevista porque te conozco desde hace nueve años. Somos amigos. Soy amigo de tu familia y tú eres amigo de la mía”, unas palabras que son el reflejo de una amistad con mayúsculas.

El Chiringuito de Jugones ha anunciado a bombo y platillo la entrevista de Edu Aguirre a Cristiano Ronaldo, calificándola como un auténtico “bombazo”. Al finalizar la emisión de la misma, la tertulia deportiva que conduce Josep Pedrerol analizará todos los detalles y las declaraciones más destacadas con la participación de sus colaboradores habituales.