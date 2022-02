Susanna Griso se desmaya a lo 'Sandrina'

Susanna Griso ha sufrido un desmayo en directo durante la emisión de Espejo Público este martes. Pero, no se asusten, que todo ha sido una broma de la presentadora emulando el supuesto desvanecimiento de Sandrina, la concursante de A tu vera en la televisión de Castilla La Mancha que se tiró al suelo al olvidarse de la letra que estaba cantando. Griso estaba hablando con la hermana de Sandrina cuando ésta la llamó, por error, "Ana Rosa Quintana". La presentadora, siempre con una sonrisa y ante las sonoras risas de colaboradores y público, se tiró al suelo fingiendo que también se encontraba mal ante la equivocación de Rosa, hermana de Sandrina.

Y después del desmayo de #sandrina llega el de @susannagriso cuando la hermana de Sandra le llama #AnaRosa jajaja 🤣 #Momentazo pic.twitter.com/wItrxEvdUT — TVMASPI (@sebas_maspons) February 8, 2022

"Buenos días Ana Rosa", entraba en directo la hermana en el programa. "Uy, perdone Susanna, son los nervios", remató. Al poner la misma excusa que Sandrina al protagonizar este polémiso episodio, Griso no pudo evitar reírse y rematar la broma con este desvanecimiento a cámara lenta.

"No te me desmayes Susanna", exclamaba Diego Revuelta, sobrino de Sandrina, al ver que la presentadora rodaba por los suelos del plató tras ver cómo la confundían con Ana Rosa Quintana. "Nos desmayamos los tres y ya está", concluyó tirando de humor al ver que no le quedaba otra.