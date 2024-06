"Tenía ganas de expresarme en andaluz, no me habían dejado hasta ahora"

Sevilla/El llamado crimen de Los Galindos, sucedido en una finca de la localidad sevillana de Paradas en 1975 se saldó con la muerte de cinco empleados de las instalaciones agropecuarias y fue un suceso que prescribió. La serie de Telecinco El Marqués, describe con sus dosis de ficción el contexto social y las circunstancias personales de los empresarios y aristócratas que estuvieron vinculados con la matanza. El actor sevillano Juan Fernández es don Alejandro Perezagua, propietario de la finca, desesperado por la actitud de su yerno por braguetazo como gestor de Los Galindos, Rafael Pertierra de Medina. Fernández esboza para este periódico las claves de El Marqués.

Pregunta.–Estamos ante una producción de calado andaluz y que trata de una gran tragedia vivida aquí.

Respuesta.–Me he implicado porque, con mi edad, antes de empezar en un proyecto, suelo pedir los guiones, me intereso por la dirección, los compañeros de reparto. De alguna manera voy metiendo la cabeza y lo que prefiero es rodearme de buena gente. Aquí se daba un cóctel que era difícil que se diera mal.

P.–¿Conocía de cerca la historia real?

R.–La historia la conocía perfectamente y los directores son unos fuera de serie que han plasmado lo que se vivió. La directora de casting, Carmen Utrilla, ha demostrado una vez más que en Andalucía hay mucho talento. El 90% del reparto es andaluz y hasta el personaje más pequeño tiene consideración para que sea verosímil. Un personaje secundario, incluso un figurante, que no sepa entender su rol se puede cargar una escena e incluso una serie.

P.–¿Por qué no le habíamos oído con su acento sevillano prácticamente hasta ahora?

R.–No será porque no lo había pedido. Tenía muchas ganas de expresarme con mi acento. Yo que he hecho unos 540 comisarios de policía pedía si podía hacerlos en andaluz y me decían que no era creíble. Como si no hubiera comisarios andaluces que los trasladan a Valladolid o a Vigo. Trabajar en El Marqués para mí ha sido una delicia. Sólo he tenido dos trabajos en la pantalla en andaluz: Solas, donde me di a conocer y en El Marqués. Trabajar en tu lengua permite dar riqueza a tu personaje. Todos los actores de esta serie hemos contribuido a los diálogos. Esta es una historia que engancha, con personajes bien definidos, había que ser torpe para que no saliera bien.

P.–¿Qué recuerda de Los Galindos en la vida real?

R.–Tengo 67 tacos y en este suceso pasó algo similar al Caso Arny. Cuando hay gente importante de por medio algunos jueces hacen todo posible por alargar. En Los Galindos los crímenes prescribieron y no se culpó a nadie. La serie tiene giros para darle un tono dramático pero es una versión de los hechos que se ajusta a lo que pudo pasar en la realidad. Sevilla era un poco pueblo en 1975, se conocía todo el mundo, y por entonces se decía lo que pudo pasar en Paradas y no se quiso destapar.

P.–¿Cómo fue su relación con el marqués y con el actor que lo interpreta Víctor Clavijo?

R.–La relación de puertas para adentro, magnífica. No como en la ficción. El marqués es un pobre hombre. Gente con títulos que estaban tiesos y que iban por la calle perdonándote la vida. El marqués se casa con mi hija por mi dinero y Don Alejandro es rico por trabajar mucho. Su yerno es un capricho que no sabe gestionar el trabajo. Es como si te dieran un bisturí para operar, debido a su incapacidad le sale todo mal. Y hay un administrador un poco más listo que el marqués y eso va a conducir a una tragedia griega...