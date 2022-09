No te pierdas el primer tráiler de la serie de televisión basada en The Last of Us

HBO finalmente ha lanzado el primer tráiler de ‘The Last of Us’, la adaptación en formato de serie de televisión episódica de la exitosa franquicia de PlayStation que tiene previsto su debut en 2023. El tráiler cuenta con varias escenas que traerán recuerdos a los seguidores de la franquicia. En la serie, Pedro Pascal interpreta a Joel, mientras la interpretación de Ellie ha recaído en la actriz Bella Ramsey.

Los seguidores del videojuego han recibido el primer material de la serie coincidiendo con el “The Last of Us Day”, la celebración anual de los seguidores de la franquicia, igual que ocurre con otras grandes series de entretenimiento, como el ‘Star Wars Day’. El Día de ‘The Last of Us’ se celebra el 26 de septiembre, precisamente porque es el día y el mes en que comenzó la infección que aporta el trasfondo a la historia del juego.

La serie presenta a Pedro Pascal (‘Juego de Tronos’, ‘The Mandalorian’) como Joel, Bella Ramsey (‘Juego de Tronos’) como Ellie, Gabriel Luna (Agentes de SHIELD) como Tommy Miller y Anna Torv como Tess, Nico Parker (Dumbo) será Sarah Miller y Merle Dandridge (Sons of Anarchy) interpretará a Marlene. La producción está dirigida por Craig Mazin (Chernobyl) en colaboración con Neil Druckmann, creador de la franquicia. Todavía no hay una fecha de lanzamiento anunciada, sin embargo, se espera que se estrene a principios de 2023.

La sinopsis de la serie explica algunos elementos de la historia: "En septiembre de 2013, un brote provocado por un hongo conocido como cordyceps causa el pánico, convirtiendo a los huéspedes humanos en monstruos en diferentes etapas. Veinte años después de la primera infección, Joel, uno de los supervivientes del brote, es contratado para trasladar a una joven llamada Ellie a la base de la milicia para desarrollar una cura, ya que la joven es inmune a la enfermedad". No olvides echar un vistazo al tráiler de la producción, que seguro dará mucho que hablar.