Última hora de Marisa Jara, evacuada por temas de salud de 'Supervivientes'

Las condiciones extremas de los hondureños Cayos Cochinos han comenzado a pasar una factura severa a la salud de los participantes de esta edición de Supervivientes. La modelo sevillana Marisa Jara se ha convertido en la protagonista de la preocupación general tras ser evacuada de urgencia de Playa Derrota, con la angustia de ella misma y sus compañeros. Lo que comenzó como una persistente molestia se transformó en una crisis alarmante que obligó al equipo médico a intervenir de forma inmediata ante los gritos de dolor de la participante, quien describió la experiencia como una auténtica "maldición". Jara es de las tres primeras nominadas de esta edición junto a Tony Elías y Álex Ghita, que fue pillado por robar una lata de su playa.

Desde la cabaña médica, Jara conectó con el programa para visibilizar la realidad de su estado. La modelo arrastra un historial médico complejo desde el inicio del certamen: aterrizó en Honduras con un cuadro de gripe y placas en la garganta, pero ha sido una crisis aguda de endometriosis lo que ha comprometido su estancia. "Solo las mujeres que lo sufren saben lo que es; creía que me moría del dolor", confesó visiblemente afectada. A pesar de la inflamación abdominal y la debilidad derivada de la falta de alimento, la modelo ha manifestado su firme determinación de continuar en el concurso, una vez reciba el alta definitiva de los facultativos, aunque está nominada y todo puede precipitarse.

Tensión ética y sanciones disciplinarias

Mientras la salud de Jara pende de un hilo, la convivencia en las playas se degrada debido a la escasez. La organización ha tenido que inaugurar la denominada "zona roja" tras confirmarse el robo de suministros por parte de Álex Ghita. El concursante, señalado unánimemente por sus compañeros como "el peor superviviente" de la edición por sustraer una lata de comida de la dotación común, ha recibido un castigo que pone en riesgo el bienestar de todo su grupo.

Ghita ha sido designado como el responsable absoluto de custodiar el fuego. La sanción es severa: si por descuido o negligencia la llama se apaga, toda su playa perderá el derecho a disponer de fuego para cocinar o calentarse. Este escenario de desconfianza y castigo se suma a los estragos físicos habituales de la zona —mareos y picaduras—, configurando una de las arrancadas de programa más convulsas y físicamente comprometidas de los últimos años.

La dirección del programa y el equipo médico mantienen una vigilancia estrecha sobre Marisa Jara, cuya salud está siendo puesta a prueba en un entorno donde la biología y la psicología chocan frontalmente con la dureza de la naturaleza virgen.

Mientras, José Manuel Soto, otro de los inquilinos de Playa Derrota, fue salvado por el público el pasado domingo.Elías, Jara y Ghita son los nominados.