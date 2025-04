Última hora, el utrerano Montoya abandona 'Supervivientes'

Giro en Supervivientes 2025 con el concursante más explosivo de la edición. El utrerano José Carlos Montoya ha sido evacuado de la playa y podrá abandonar definitivamente el programa si los problemas de salud se agravan, como sucedió con Almácor. La organización del reality de Telecinco ha tomado medidas inmediatas para impedir que el estrés que sufre se convierta en algo peor.

El pasado domingo, durante la gala de Supervivientes: Conexión Honduras, presentada por Sandra Barneda en el marco del Oráculo de Poseidón, una dinámica diseñada para enfrentar a los concursantes y saldar cuentas pendientes, Montoya protagonizó un tenso enfrentamiento con el gaditano Manuel González, su némesis desde los días en República Dominicana en La isla de las tentaciones. Este enfrentamiento reavivó heridas del pasado reciente, con la infidelidad de la ex novia de Montoya, Anita Williams con Manuel, un episodio que marcó su historia en La isla de las tentaciones y que ahora, en los Cayos Cochinos, parecía perseguirlo como una sombra cuando los tres están implicados.

Entre lágrimas y visiblemente agotado, Montoya confesó: "Creo que he tocado fondo. No puedo más, es revivir muchas cosas. Espero que la gente en España me entienda, esto está siendo muy duro". Sus palabras, cargadas de vulnerabilidad, resonaron en la audiencia y encendieron las alarmas entre sus compañeros y el equipo del programa.

Apenas un día después, el lunes, la situación alcanzó un punto crítico entre ambos. Las imágenes mostraron a Montoya derrumbado en la playa, incapaz de levantarse, mientras un miembro de la organización se acercaba para evaluar su estado. "Ayer desfogué mucho y a nivel emocional broté mucho", explicó el de Utrera dejando entrever que este desgaste en su duelo con Manuel no era solo físico, sino profundamente psicológico.

La organización, ante la evidente fragilidad del participante, no dudó en activar el protocolo de emergencia. Una barca llegó a los Cayos Cochinos para evacuarlo, mientras Carmen Alcayde, su gran aliada en la isla, observaba desde las rocas con una mezcla de preocupación y desconcierto. Anita, por su parte, intentó consolarlo sin éxito, mostrando que, pese a las tensiones del pasado, aún existía un vínculo entre ellos.

La evacuación de Montoya no solo marcó un giro inesperado en la dinámica del programa, sino que también desató un torbellino de especulaciones. ¿Fue un problema de salud física, como una crisis de ansiedad o agotamiento extremo, o simplemente la culminación de su deseo de abandonar, expresado el domingo al activar el protocolo de abandono? Telecinco anunció que los detalles se revelarían en la gala de Supervivientes: Tierra de Nadie, conducida por Carlos Sobera esa misma noche del martes, manteniendo a la audiencia en vilo sobre el futuro del concursante en el reality.

Montoya, quien llegó a Honduras con la promesa de redimirse y mostrar su fortaleza tras el torbellino mediático de La isla de las tentaciones, había sido hasta ese momento una pieza clave en Supervivientes 2025. Su carisma, su intensidad y el triángulo amoroso con Anita y Manuel habían alimentado semanas de debates y emociones entre los espectadores. Sin embargo, el peso de convivir con su "talón de Aquiles" en un entorno tan extremo pareció superar su resistencia. "No es la comida, es la situación", confesó, dejando claro que su lucha iba más allá de las privaciones físicas del concurso.