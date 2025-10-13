El último programa de Mayra Gómez Kemp se estrena hoy, un año después de su muerte

Hoy lunes se cumple el primer aniversario de la muerte de Mayra Gómez Kemp, la presentadora de la época de más audiencia del concurso Un, dos, tres, a lo largo de la década de los 80. Aunque no se prodigó después con igual éxito, está unida a la memoria colectiva por este programa donde comenzó de actriz en la subasta en la etapa de Kiko Ledgard en los 70 y por su aparición en otros espacios de TVE como 625 Líneas o Sabadabadá.

De origen cubano, llegó a España a finales de los 60. Se casó con el actor argentino Alberto Berco y participó en musicales y obras teatrales. Tras su primera andadura del Un, dos, tres formó partel de trío musical Acuario.

Para conmemorar su recuerdo en televisión en este primer aniversario de su fallecimiento, La 2 ofrece a las 14.45 su último programa grabado que había quedado inédito. La entrega de El Cazador Stars, pensada para el prime time de La 1 y que no se llegó a emitir. La versión con famosos presentada por Gorka Rodríguez.

Mayra Gómez Kemp grabó este concurso a finales de primavera del año pasado, meses antes de fallecer en octubre. Junto a ella estará la actriz canaria Kira Miró, el actor Avelino Piedad, y Juan Carlos, conocido en redes sociales como JC Nano. Frente a ello estará de cazadora ‘La Gobernanta’, Ruth de Andrés.

La recordada presentadora fue la primera mujer en presentar un concurso en prime time en toda la televisión mundial cuando en 1982 Chicho la puso a conducir en solitario el Un, dos, tres. Es un emblema de la TVE de los 80, época aún de su monopolio cuando la corporación pública fue orientándose para competir en un futuro con las privadas.

La 2 la homenajea este lunes 13 de octubre: A las 14.45 en El Cazador Stars.