Valeria Mazza, el documental que revela sus secretos y dónde verlo en abierto
'Valeria Mazza. Un sueño dorado', recorre su trayectoria profesional y personal a lo largo de tres entregas
Valeria Mazza: "Yo no busqué nunca ser modelo, ni ser famosa"
Valeria Mazza, conductora de Bailando con las estrellas en Telecinco, es la figura central de un documental que estrena este jueves el canal Divinity.
La modelo y presentadora argentina, residente en la Costa del Sol, fue la primera top-model latinoamericana con proyección internacional y cuenta con una carrera llena de éxitos en lo profesional y una vida personal alejada de titulares sensacionalistas.
Valeria Mazza. Un sueño dorado se esrena en Divinity este jueves a las 22.45. A lo largo de tres episodios, la docuserie con narración de la propia Mazza hace un recorrido por su vida, desde su infancia y humildes comienzos en la ciudad de Paraná hasta convertirse en un emblema de la moda y en la primera supermodelo latinoamericana a nivel mundial. Explora los retos y desafíos a los que tuvo que enfrentarse durante tres décadas, desfilando en las pasarelas más importantes del mundo y, a través de un punto de vista íntimo y cercano, descubre también la faceta de Valeria como madre y esposa, entre otros aspectos.
El documental incluye material de archivo, imágenes inéditas de su álbum y los testimonios de diversas personalidades que la acompañaron en su ascenso y consagración en la industria de la moda, como los diseñadores Giorgio Armani y Donatella Versace, el cotizado fotógrafo Mario Testino, su agente Cory Bautista, el actor Antonio Banderas y el fotógrafo de Sports Illustrated Walter Looss, entre otras; y de su entorno más cercano: su esposo Alejandro Gravier; sus cuatro hijos, Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína, su madre Mónica, su padre Raúl, su hermana Carolina, sus amigas de la infancia, su entrenador de natación Luis Díaz y Daniel Parserisa, quien vio en ella gran potencial.
