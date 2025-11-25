Valeria Mazza, el documental que revela sus secretos y dónde verlo en abierto

Valeria Mazza, conductora de Bailando con las estrellas en Telecinco, es la figura central de un documental que estrena este jueves el canal Divinity.

La modelo y presentadora argentina, residente en la Costa del Sol, fue la primera top-model latinoamericana con proyección internacional y cuenta con una carrera llena de éxitos en lo profesional y una vida personal alejada de titulares sensacionalistas.

Valeria Mazza. Un sueño dorado se esrena en Divinity este jueves a las 22.45. A lo largo de tres episodios, la docuserie con narración de la propia Mazza hace un recorrido por su vida, desde su infancia y humildes comienzos en la ciudad de Paraná hasta convertirse en un emblema de la moda y en la primera supermodelo latinoamericana a nivel mundial. Explora los retos y desafíos a los que tuvo que enfrentarse durante tres décadas, desfilando en las pasarelas más importantes del mundo y, a través de un punto de vista íntimo y cercano, descubre también la faceta de Valeria como madre y esposa, entre otros aspectos.

El documental incluye material de archivo, imágenes inéditas de su álbum y los testimonios de diversas personalidades que la acompañaron en su ascenso y consagración en la industria de la moda, como los diseñadores Giorgio Armani y Donatella Versace, el cotizado fotógrafo Mario Testino, su agente Cory Bautista, el actor Antonio Banderas y el fotógrafo de Sports Illustrated Walter Looss, entre otras; y de su entorno más cercano: su esposo Alejandro Gravier; sus cuatro hijos, Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína, su madre Mónica, su padre Raúl, su hermana Carolina, sus amigas de la infancia, su entrenador de natación Luis Díaz y Daniel Parserisa, quien vio en ella gran potencial.

