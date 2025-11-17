51 periodistas hablan de toros en el nuevo libro de la Fundación Toro de Lidia

La Fundación Toro de Lidia ha presentado este lunes el libro 51 periodistas hablan de toros. La cita era en la Cervecería Alemana de Madrid en un acto trocado en mano a mano literario entre el periodista Vicente Zabala de la Serna y Alfonso J. Ussía, periodista y escritor, según detalla la propia FTL en uns nota de prensa.

Este volumen, cuyo objetivo es reunir a importantes periodistas generalistas de nuestro país en torno a la temática de los toros, se escribe en el marco de la celebración del I Congreso de Tauromaquia Villa de Madrid: Prensa y Toros -del que Zabala es director científico- que se celebrará este martes en el Ayuntamiento de la capital.

Zabala de la Serna aseguró que el mérito de este libro estriba en “escribir de toros por gente que no escribe de toros, pensar en 50 autores que no se dedicaran estrictamente a la información taurina, ahí está el de este libro”. El periodista, además, ha destacado que “la tauromaquia representa un especio de libertad, un punto de encuentro”.

Alfonso J. Ussia declaró que “la rara avis han sido los últimos 15 años, donde la fiesta ha estado endichada en una política más conservadora, cuando toda la vida ha sido al revés, da igual la ideología y es ahí donde está la verdad de todo esto”.

Portada del libro '51 periodistas hablan de toros', presentado este lunes en Madrid. / M.G.

Que 50 periodistas no dedicados a la información taurina escriban sobre ello podría considerarse intrusismo, pero, sin embargo, “lo que tiene de importante este libro es que los que nos dedicamos a este mundo, no os consideramos intrusos, sino todo lo contrario, nos satisface compartir líneas con vosotros, estas columnas vuestras apuntalan nuestro trabajo ampliando el foco”, aseguró Zabala de la Serna.

"No he encontrado nada en el que la vida y la muerte bailen de una forma tan apasionante como en el toro, no hay ninguna disciplina en la que un hombre se juegue la vida ante una bestia y que lo haga con semejante belleza y es, desde ese punto, donde he encontrado la pasión para escribir de toros” señaló Ussía que aludió a una anécdota personal con el cantante Calamaro. "Voy con Andrés a los toros y cuando escucho decir suerte en la muerte torero, es algo que me encoge y que me hace respetar y admirar al torero”.

Zabala destacó el cambio de percepción del hecho taurino en el actual panorama social. "Está volviendo a resurgir que los toreros se relacionen con gente de fuera del mundo taurino, como antiguamente Domingo Ortega abrió las puertas a la intelectualidad”, destacó.

Hablando de esos tiempos cambiantes, Alfonso tiró de su propia experiencia personal. “Con mi hijo ha sido una pelea el tema de Morante; le he llegado a convencer poco a poco, este año lo hemos pasado viéndolo por España y he visto que gracias a él, cientos de jóvenes se han acercado a las plazas”.

El libro cuenta con sendos artículos del subdirector de Diario de Sevilla, Carlos Navarro Antolín, y de su redactor jefe de Opinión, Luis Sánchez-Moliní junto a firmas de la talla de Luis María Anson, Vicente Zabala de la Serna, Agustín Pery, Paco March, Francisco J. Martínez, Jesús Nieto Jurado, Fernando del Valle Lorenci, Federico Jiménez Losantos, Ramón Pérez-Maura, Julián Quirós, Antonio Lucas, Andrés Amorós, Iñaki Ellakuría, Andrés Cárdenas, Paula Ciordia Navarro, Jorge Bustos, Hughes, Rubén Amón, José F. Peláez, Juanma Lamet, Luis Enríquez, Jesús Fernández Úbeda, José Aymá, María José Solano, Francisco Pascual, Carlos Mayoral, Teodoro León Gross, Javier Fernández-Mardomingo, John Müller, Ramón Rozas, Chapu Apaolaza, Alfonso J. Ussía, Joaquín Luna, Eva Díaz Pérez, Emilia Landaluce, Víctor Lenore, Begoña del Teso, Pablo Martínez Zarracina, Rosa Belmonte, Alberto García Reyes, Diego S. Garrocho, Vicente Ruiz, Bieito Rubido, Karina Sainz Borgo, Juan Fernández-Miranda, Rebeca Argudo, Jesús García Calero, Joaquín Manso y David Gistau.