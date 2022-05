El Juli, sobre la Maestranza: “Es la plaza donde más a gusto estoy"

Cerró la tarde Pablo Aguado, que pedía en la previa de la corrida "que ayude el toro". Una petición no satisfecha por el desafortunado lote que le tocó al sevillano. A su primero, tercero de la tarde, lo resumió en una palabra: "Manso". De su segundo, el último de esta Feria de Abril para él, lamentó que "ha durado poco". Terminó matizando que hizo lo pudo, pero que "uno quiere más". El ganadero Justo Hernández, responsable de los toros de esta corrida, se mostró "contento por un triunfo muy importante". Hernández, que alabó el "esfuerzo bonito de El Juli", reconoció que "otras veces lo he pasado peor".

José María Manzanares, que actuó en segundo lugar, explicó antes del comienzo del festejo que "torear en Sevilla es algo fuera de lo común". El alicantino lidiaba su segunda tarde en la capital andaluza con una "ilusión tremenda", pero, como él mismo detalló del primer toro de su lote, "la embestida no transmitía". Por ello, optó por la cautela: "Si no lo cuidaba, no me iba a durar" . Algo que pareció repetir en el quinto, del que dijo que tenía un "defecto de vista" y que "se apagaba a mitad de muletazo". No obstante, pudo cortarle un apéndice.

Tras el cuarto astado, al que le cortó un oreja, contó que consigue salir al coso de El Arenal "muy suelto". Un sentimiento que concretó en una simbólica frase: "Es la plaza donde más a gusto me siento". Lo demostró abriendo la Puerta del Príncipe por séptima vez en su carrera como matador de toros. Su apoderado, Luis Manuel Lozano, celebraba el "momento de maestría y sabiduría" que vive su pupilo. Y opinó que "está en un momento que no es de estadística solamente".

"Siempre es ilusionante estar aquí. Tengo nervios y ganas". Estas palabras, manifestadas por El Juli en el callejón a la cadena Ser minutos antes del paseíllo, ya auguraban la fuerza con la que el madrileño pisó el albero de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Una plaza "especial", como él mismo comentó. El Juli, una vez matado el primer toro, al que desorejó, se congratuló de "poder torear a gusto y manejar los tiempos". Algo que le hacía "feliz" tras haberse sentido cerca del toro: "Me he conectado a él y nos hemos puesto de acuerdo" .

Tomás Rufo: salir en Sevilla por la Puerta del Príncipe es "lo más bonito del mundo"

El torero Tomás Rufo, triunfador en la plaza de la Maestranza de Sevilla el pasado lunes tras cortar tres orejas a una corrida de Victoriano del Río, ha subrayado que siempre llevará el recuerdo de haber abierto esa tarde la Puerta del Príncipe del coso sevillano. “Me ha costado creérmelo pero estoy muy feliz”, ha declarado a Efe el diestro toledano, dos días después de franquear la puerta más preciada del toreo y con la que se ha sumado a la primera nómina de grandes triunfadores del ciclo sevillano junto al diestro Daniel Luque y el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, que también han traspasado el arco.

“La Puerta del Príncipe se me pasó muy rápido. Miré dos o tres veces hacia atrás porque aunque nunca había visto toros en Sevilla sí había pasado muchas veces por delante. No me lo creía, miraba hacia atrás para no perder de vista esa perspectiva. Una de las cosas más bonitas del mundo es salir por esa puerta y ojalá hubiera durado una hora la salida. Son escasos minutos pero los llevo siempre conmigo; es casi un milagro”, ha evocado. Tomás Rufo, que tomó la alternativa el pasado septiembre en Valladolid, ha explicado de su trayectoria que “la gente me estaba esperando para bien. El aficionado pudo verlo desde el arranque de temporada en Castellón y todo el mundo estaba con ganas de verme; te cargas de responsabilidad para no fallar a toda esa gente”.

En su primer compromiso sevillano tuvo que afrontar una tarde pasada por agua sobre la que ha destacado la dificultad: “Es de agradecer que nadie se moviera en los tendidos. Tenía mucho mérito aguantar con la que estaba cayendo; el piso se puso impracticable. Pero hubo que echar para adelante la tarde con raza”. En un balance de su actuación, premiada con una oreja del tercero y las dos del sexto, ha precisado que "a lo mejor no fueron las dos faenas que había soñado para Sevilla; fueron dos trasteos distintos, con dos toros diferentes; la primera más de querer y la segunda de ser más yo, en la que me solté y cuando vi que Sevilla se entregó con el capote lo disfruté de una manera distinta”.

El diestro ha calificado el año 2022 “crucial” y ha explicado que está centrado en una preparación “muy intensa, física y mentalmente” y que está “muy centrado, viviendo por y para el toro y aprovechando cualquier oportunidad para meter la cabeza en los carteles de figuras”. El torero de Toledo tiene el punto de mira puesto en su reválida madrileña, anunciado junto a El Juli y Talavante para estoquear una corrida de Garcigrande y ha señalado: “que pase lo que tiene que pasar pero ya con lo que he conseguido soy feliz; ahora toca pensar en los nuevos compromisos y especialmente en Madrid. Es mi confirmación de alternativa y de nuevo estaré entre las figuras. Espero no quedarme atrás”.