"Quiero crear ambiente en 2019 para una posible alternativa"

José Ruiz Muñoz (Chiclana, 1995) ha recorrido casi todos los caminos en su etapa de novillero. Tras un comienzo importante, el sobrino-nieto de Curro Romero, que sufrió una cornada terrible en Navalcarnero en 2014, por la que estuvo a punto de perder la visión y de las que retiran, apenas si ha toreado en los dos últimos años. Esta temporada, tras romper profesionalmente con Pepe Ibáñez comienza una nueva etapa de la mano de José Luis Peralta. Para su preparación, el novillero, quien ya vivió en Triana, se ha asentado en La Puebla del Río.

–José, ¿por qué apuesta por José Luis Peralta?

–Es un profesional. Ha sido matador de toros y hombre de confianza de muchos toreros. Ahora es la persona idónea. Se abre una nueva puerta en el camino.

–¿Cómo nació este apoderamiento?

–Por mediación de un amigo, Miguel Aranguren, gran aficionado y escritor. Todo surgió a raiz de un festival en Campofrío en el que indulté un novillo de El Parralejo. Él conoció a José Luis Peralta a través de Luis Garzón. Nos hemos estado conociendo estos días y hemos llegado al acuerdo de apoderamiento. También me ayuda el empresario Jorge Alonso.

–¿Ya ha entrenado con él?

–Sí. Tiene una disciplina muy buena. Entreno todas las mañanas en la finca del maestro Morante, estoy viviendo en torero.

–¿Qué consejos le da José Luis Peralta?

–Tener la mentalidad despejada y positiva. Y en aspectos técnicos, enganchar al toro delante. Estoy muy ilusionado en esta nueva etapa y quiero aprovecharla.

–¿Por qué rompió con Pepe Ibánez?

–Tengo una gran amistad. Necesitaba venirme al sur y abrirme por aquí las puertas del campo y esta es una buena oportunidad junto al maestro Peralta.

–La temporada 2018 transcurrió prácticamente en blanco..

. –Sí. Únicamente toreé un festival en Campofrío, apenas hice campo y fui a varios sitios de tapia. Ha sido un año difícil y necesario, en el que he dedicado mucho tiempo al toreo de salón.

"En Campofrío salió ‘Sacaperras’, un novillo extraordonario de El Parralejo, indultado, que me quitó las penas"

–¿Cómo fue esa actuación en Campofrío?

–Hacía tiempo que no salía a un plaza y tenía mucha presión en un festejo con matadores de toros sevillanos. Pero tenía la ilusión por las nubes. Y salió Sacaperras, un novillo extraordinario de El Parralejo, que me quitó las penas. Me confirmó que tengo algo para expresar y fue una faena muy sentida con la suerte que llegó al público.

–¿Cuántas novilladas con picadores ha toreado hasta hoy?

–Veintitrés.

–¿Cómo resume ésta etapa?

–Hubo un inicio muy bonito;luego una etapa dura por el percance, triunfos en algunas tardes y otras malas. He vivido de todo. La conclusión es preocuparme del día a día, como cuando comencé.

–¿Esos comienzos le pillaron sin haber madurado personalmente?

–No salían las cosas porque me metía mucha presión; no sabía gestionarla. He salido fortalecido.

–¿Ha superado la presión por ser sobrino-nieto de Curro Romero?

–Sí. Me dieron muchas oportunidades y he podido captar algunas cosas. Me ha enriquecido como torero y como persona.

–¿Y ha superado la terrible cornada en Navalcarnero?

–Psicológicamente sí. Físicamente tengo secuelas en el ojo izquierdo. Cuando miro hacia abajo veo doble. El toreo de salón me viene muy bien para coger las distancias y superarlo.

–¿Cuáles son sus aspiraciones para este año?

–Entregarme en el día a día. Cada tentadero que me sirva. Dar pasitos poco a poco y crear ambiente para una posible alternativa.

–¿Toreará en Sevilla?

–Eso corre a cargo del maestro José Luis. Tengo mucha ilusión en torear en todas las plazas, sobre todo en Sevilla y Madrid.

–Valore sus actuaciones en La Maestranza.

–Han sido tres. Las dos primeras son las que me dejaron mejor recuerdo;especialmente el debut, que fue muy bonito y donde pude expresar cosas muy bonitas con el capote.

–Su tauromaquia.

–Intento hacer el toreo con naturalidad y llevar al toro despacio, atrás y, por momentos, con personalidad. Pero, sobre todo, lo importante es hablar delante del toro.