Rejones en Sevilla: Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza

Séptima corrida del abono de toros en Sevilla. Única de rejones de toda la temporada en la Maestranza. En ella comparecerán Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. Es decir, padre e hijo junto a la rejoneadora francesa y los toros de San Pelayo - El Capea. Aparte del duelo familiar, está presente en la memoria de los aficionados la reciente apertura de la Puerta del Príncipe por parte del menor de los Hermoso de Mendonza. Cortó el pasado otoño tres orejas a sus dos toros.

Los toreros y los toros de hoy

Pablo Hermoso de Mendoza: En 1999, el año que nació su hijo, con el que hoy comparte cartel, Pablo Hermoso de Mendoza (Estella, 1996) realizó una verdadera antología del toreo a caballo. Cortó un rabo, después de 28 años en que nadie había podido lograrlo en la Maestranza.

Lea Vicens: Lea Vicens (Nimes, 1985) vuelve a disponer de uno de los tres sitios reservados a rejoneadores en la Feria de Sevilla. En 2021, durante la de San Miguel, no dio su mejor versión y no pudo cortar ningún apéndice. No obstante, fue fuertemente ovacionada por el público.

Guillermo Hermoso de Mendoza: La pasada Feria de San Miguel fue muy importante para Guillermo Hermoso de Mendoza (Estella, 1999).Fue el único que abrió la Puerta del Príncipe el año pasado tras realizar dos faenas de mucho nivel que le hacen tener el listón muy alto.

San Pelayo - El Capea: Los toros de San Pelayo, provenientes de la ganadería fundada por El Niño de la Capea, estuvieron bien presentados y dieron un excelente juego en su última comparecencia en Sevilla, permitiendo que se abriera la Puerta del Príncipe. Si repiten lo de 2021, es más que posible que continúen siendo la ganadería de confianza de la empresa para los rejones.

Carteles de la Feria de Sevilla de 2022

La Feria de Abril comienza oficialmente en la medianoche del sábado 30 de abril al domingo 1 de mayo, pero en la Maestranza se vivirá desde varias fechas antes, que servirán para calentar motores de cara a los días de farolillos, en los que se recuperarán estampas de hace unos años. Antes del periodo ferial, se abrirá la temporada con la tradicional y esperada corrida del Domingo de Resurrección, en que termina la Semana Santa y comienza la temporada de toros en la capital andaluza. Y, una vez pase la Feria de Abril, el Corpus y el verano, llegará la de San Miguel, que pondrá el broche a la temporada como ocurrió el pasado año.