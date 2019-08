Dice el aserto que "quien no torea el 15 de agosto ni es torero ni es ná" debido al altísimo número de festejos que se celebran en España con motivo de la festividad de la Virgen. Pues aquí, en Sevilla, la empresa Pagés, que retiró de su calendario la fecha cuando llegó la última crisis económica, no ha vuelto a celebrar festejos desde 2011. Ni siquiera una novillada, que es en lo que ha quedado la emblemática fecha del Corpus, que todavía se mantiene. Incluso se están celebrando hoy espectáculos en los lugares más recónditos hasta el punto de que las crónicas de todos ellos sumarían varias páginas en este periódico.

En esta plaza que echó el cierre el pasado julio y no abrirá hasta finales de septiembre hubo carteles muy interesantes en la historia hasta que el pasado 15 de agosto de 2011 se celebró en esta tradicional fecha de la Virgen de los Reyes la última corrida de toros en la que alternaron Agustín de Espartinas, Nazaré y Delgado con toros de Martín Lorca; cartel localista con tres diestros que precisaban de oportunidades, especialmente en su tierra, al igual que otros muchos espadas sevillanos, como le ha sucedido hoy mismo a Juan Ortega, quien ha 'emigrado' a Madrid para acogerse a la Virgen de la Paloma que corona la capilla de Las Ventas.

¿Asistiría el público masivamente a eventos con José Tomás o Roca Rey?

Atrás quedaron para la historia el paso de toreros legendarios el 15 de agosto como Chicuelo, Pepe Luis –tomó la alternativa en esta fecha–, Manolo Vázquez, Pepín, Puerta, Curro Romero, Antonio Bienvenida o incluso el revolucionario El Cordobés hasta llegar a Ponce –en su presentación en Sevilla como matador–. Hay aficionados que se han dirigido a esta redacción y afirman que no entienden que una plaza como la de Sevilla se cierre en plena temporada y con el beneplácito de la propiedad, La Maestranza.

La empresa dio la espalda a esta fecha en plena crisis económica y porque –es verdad– el personal anda más pendiente de la playa o la sierra que de actividades de ocio en la ciudad. Y es difícil, muy difícil, conseguir que la gente acuda a un espectáculo al aire libre, con el termómetro por las nubes; salvo que la cosa tenga un atractivo máximo. Recuerdo que en junio de 2009 los telediarios informaban que José Tomás había colocado el 'No hay billetes' después de cuatro décadas en la plaza de Badajoz en uno de los días más calurosos que se recordaba en la ciudad extremeña. Actualmente, para no poner el foco en un solo torero, Andrés Roca Rey –lamentablemente en estos días convaleciente de una seria lesión de vértebras– probablemente agotaría también las localidades. Incluso, toreros locales que están en un gran momento y no cuentan con oportunidades podrían tener opciones para reivindicarse tras desaparecer el segundo circuito ¿Asistiría el público masivamente a eventos con José Tomás o Roca Rey para que esta joya arquitectónica que es La Maestranza no quede cerrada a cal y canto y recupere la fecha más taurina de la temporada: el 15 de agosto?