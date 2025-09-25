El Ayuntamiento presenta la marca 'Sevilla, ciudad taurina'

Las vísperas de la Feria de San Miguel, que ha desbordado la expectación de los aficionados, ha sido el marco temporal de esta nueva declaración de intenciones del Ayuntamiento de Sevilla en favor de la tauromaquia, una de las fiestas mayores de la ciudad que ahora cuenta con una nueva marca para resaltar, promover y servir de foro de debat.

Manuel Alés, teniente de alcalde del ramo, ha sido el encargado de desgranar el hilo conductor de esta iniciativa que será dirigida por José Luque Teruel, presidente de la plaza de la Real Maestranza. “Se trata de promover, acoger, toda la cultura taurina en torno a la ciudad de Sevilla”, señaló Alés. “Sevilla lleva siglos siendo taurina”, añadió el delegado de Fiestas Mayores antes de proclamar que “la ciudad debe ser protagonista en el escenario taurino nacional e internacional, y debe procurar que la cultura y arte taurino, que forma parte de su alma, sean defendidas públicamente, que defender la tauromaquia es defender parte de la cultura local”.

“Hoy venimos a defender sin complejos la tauromaquia local como manifestación cultural sevillana, y queremos difundirla para que los sevillanos puedan conocerla, disfrutarla y hacerlos partícipe de la misma”, prosiguió Alés antes de detallar que esta iniciativa se materializará a través de exposiciones o conferencias pero que, sobre todo, pretende convertirse “en un lugar de análisis de la tauromaquia a través de debates, en el que los aficionados serán una parte fundamental”.

Se trata, en definitiva, de una marca que, según desveló el teniente de alcalde de Fiestas Mayores, supone “una fórmula colaborativa para estructurar la afición; con la sociedad civil taurina, participación de las asociaciones o peñas que tendrá un papel predominante y busca impulsar la huella taurina en la ciudad; identificando los barrios con sus toreros, monumentos, rutas culturales y festejos conmemorativos, entre otros muchos actos”

El lanzamiento de esta marca involucrará cuatro áreas municipales: Fiestas Mayores, al ser la tauromaquia Fiesta Mayor de la ciudad; Cultura, por su raigambre en la idiosincrasia local; Turismo, por la atracción que suponen nuestros festejos para el aficionado nacional y extranjero y Economía, por el impacto económico en el PIB local.

Alés explico que la iniciativa contará con un equipo de expertos en la materia, que incluirá a todos los que hacen posible el festejo taurino: toreros, presidentes de plaza, empresarios o aficionados. “Igualmente, contaremos con un nutrido grupo de colaboradores para llevar a cabo una agenda cultural de primer nivel, que se iniciará con un ciclo de debates para el análisis de la tauromaquia actual, en el que las peñas contarán con un papel preferente, representadas por las asociaciones más importantes del sector”, remachó el delegado.

Serán tres sesiones a realizar en el Ayuntamiento con temáticas como la situación actual del toro en Sevilla; el presente el pasado y el futuro de los toreros de Sevilla y la actualidad taurina de la ciudad.