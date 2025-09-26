El Círculo Pablo Aguado homenajeó a la dinastía Bienvenida

El Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado celebró este jueves, en los salones del Real Círculo de Labradores y Propietarios, una amena charla que constituyó el mejor homenaje a la dinastía Bienvenida en la antesalda de un aniversario luctuoso: la trágica muerte de Antonio Bienvenida en los campos de El Escorial en el otoño de 1975, un año después de su definitiva retirada de los ruedos.

La cita reunió a numerosos aficionados y profesionales del mundo del toro en vísperas de la feria de San Miguel y sirvió para hacer un completo recorrido por el alma, el anecdotario y las vivencias de la dinastía. Miguel Bienvenida, nieto del célebre Papa Negro e hijo de Ángel Luis fue el último miembro de la dinastía que vistió de luces. Estuvo acompañado de su sobro Gonzalo Bienvenida, nieto de Antonio y periodista. Ambos evocaron de forma didáctica y amena la figura de su tío y abuelo, el recordado Antonio Bienvenida como arquetipo de la naturalidad, la gracia y el clasicismo en el toreo, un torero cuyo legado sigue presente en el recuerdo de los profesionales y en la admiración de los más jóvenes.

El acto contó con una amplia asistencia de público y profesionales, que refrendaron con su presencia la importancia de este homenaje a uno de los grandes referentes de la historia taurina. Con iniciativas como ésta, el Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado continúa consolidándose como un espacio de encuentro y reflexión, comprometido con la defensa y promoción de la tauromaquia y sus valores.