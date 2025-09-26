El Círculo Pablo Aguado homenajeó a la dinastía Bienvenida

El Real Círculo de Labradores acogió una amena mesa redonda protagonizada por Miguel y Gonzalo Bienvenida en la antesala del aniversario de la trágica muerte de Antonio en los campos de El Escorial

El salón de actos del Círculo de Labradores se llenó de aficionados para la ocasión.
El salón de actos del Círculo de Labradores se llenó de aficionados para la ocasión. / M.G.
A.R.M.

26 de septiembre 2025 - 09:59

El Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado celebró este jueves, en los salones del Real Círculo de Labradores y Propietarios, una amena charla que constituyó el mejor homenaje a la dinastía Bienvenida en la antesalda de un aniversario luctuoso: la trágica muerte de Antonio Bienvenida en los campos de El Escorial en el otoño de 1975, un año después de su definitiva retirada de los ruedos.

La cita reunió a numerosos aficionados y profesionales del mundo del toro en vísperas de la feria de San Miguel y sirvió para hacer un completo recorrido por el alma, el anecdotario y las vivencias de la dinastía. Miguel Bienvenida, nieto del célebre Papa Negro e hijo de Ángel Luis fue el último miembro de la dinastía que vistió de luces. Estuvo acompañado de su sobro Gonzalo Bienvenida, nieto de Antonio y periodista. Ambos evocaron de forma didáctica y amena la figura de su tío y abuelo, el recordado Antonio Bienvenida como arquetipo de la naturalidad, la gracia y el clasicismo en el toreo, un torero cuyo legado sigue presente en el recuerdo de los profesionales y en la admiración de los más jóvenes.

El acto contó con una amplia asistencia de público y profesionales, que refrendaron con su presencia la importancia de este homenaje a uno de los grandes referentes de la historia taurina. Con iniciativas como ésta, el Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado continúa consolidándose como un espacio de encuentro y reflexión, comprometido con la defensa y promoción de la tauromaquia y sus valores.

