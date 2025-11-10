El Círculo Taurino Pablo Aguado celebró su convivencia anual

Foto de familia del Círculo Taurino Pablo Aguado en la plaza de tientas de Soto de la Fuente.

El Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado celebró este domingo su jornada anual de convivencia en la ganadería de Soto de la Fuente, donde se dieron cita alrededor de un centenar de socios.

Los asistentes recorrieron los cercados donde pastan los toros y utreros de la casa, disfrutando del toro en su hábitat y conociendo las distintas camadas que prepara la divisa sevillana para los próximos años.

El encuentro continuó con un aperitivo en el campo, rodeados de toros, y culminó en la placita de tientas, en un tentadero a cargo de Pablo Aguado, antes del almuerzo en uno de los salones de la finca.

Con esta jornada, el Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado pone el broche a un año de actividad dedicado a la promoción y difusión de la Tauromaquia, consolidándose como referente en la defensa y transmisión de sus valores, tanto para sus más de 300 socios como para todos aquellos aficionados que han encontrado en él un espacio de encuentro y afición compartida.