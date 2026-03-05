El Club Taurino de Sevilla recibió a Borja Jiménez

El Club Taurino de Sevilla, siguiendo con su línea de actividades, recibió como invitado en el restaurante Las Piletas al matador de toros sevillano Borja Jiménez, "ejemplo de constancia, ambición y tesón por alcanzar cotas que lo sitúen en figura del toreo, camino para el que lleva una trayectoria impecable" señala la entidad en una nota de prensa.

Los socios y contertulios tuvieron la ocasión de repasar su trayectoria novilleril con su debut con picadores en la Monumental de México. "Fue el último novillero con picadores en lograr abrir la Puerta del Príncipe, junto a José Garrido, en una histórica novillada de Fuente Ymbro en 2014" evoca el Club Taurino de Sevilla recordando que su alternativa, en el Domingo de Resurrección de 2015, fue el mismo día en el que su padrino, Espartaco, se despidió triunfalmente de los ruedos, después de reaparecer para la ocasión.

"Desde un punto de vista personal y profesional, compartió en la velada sus recuerdos de los años de ostracismo, donde nadie apostó por su carrera taurina, compaginando el trabajo en una empresa privada con los entrenamientos sin descanso, hasta que llegó la apuesta de Julián Guerra a finales de 2022" señala la misma nota aludiendo que, desde entonces, "ha seguido una trayectoria ininterrumpida de triunfos, empezando en 2023 por tener un papel destacado en el certamen de la Copa Chenel y finalizando esa temporada clave abriendo la Puerta Grande de Madrid por primera vez, en la primera corrida que lidiaba con el hierro de Victorino Martín"

"En las temporadas de 2024 y 2025 se ha asentado definitivamente en los puestos de máxima relevancia, con dos nuevas Puertas Grandes de Las Ventas, otras dos en Bilbao, con el indulto de un toro de La Quinta, triunfos incontestables y faenas muy destacadas en Sevilla, Pamplona y un largo etcétera de plazas. Su apuesta para la temporada 2026 que ya ha comenzado, vuelva a ser a lo grande, con un mano a mano lidiando la corrida de Victorino Martín en Sevilla, además de otra tarde compartiendo terna con el maestro Morante de la Puebla y, por supuesto, la corrida en la que lidiará seis toros en solitario en Madrid en festejo In Memoriam a la figura de Ignacio Sánchez Mejías", añade la nota.

"Apuesta sobre apuesta, no tiene un mal gesto ni una mala palabra para ningún compañero, sus energías las gasta en entrenar y dar lo máximo cada tarde que se anuncia en una plaza de toros. Los miembros del Club Taurino de Sevilla le agradecemos su visita, su sinceridad, el compartir sus vivencias con nosotros de manera cercana y distendida y, por supuesto, le mostramos nuestra más sincera admiración y respeto, deseándole de corazón la mayor de las suertes", concluye el Club Taurino de Sevilla.