Borja Jiménez reta a Roca Rey

Sucedió en el transcurso de la gala de presentación de los carteles de San Isidro que se anuncian, precisamente, con una fotografía de estudio en la que Roca Rey posa vestido con una chaquetilla de terciopelo negro, bordada de azabaches, que deja ver su torso desnudo. El afiche ha despertado división de opiniones pero no va por ahí la cosa...

En un momento dado, requerido por Ramón García que ejercía de maestro de ceremonias, Borja Jiménez tomó el micrófono y anunció que había pedido la corrida de Victorino para la feria de Otoño. Pero había algo más... el sevillano, que se encerrará con seis toros en la corrida In Memoriam de Ignacio Sánchez Mejías, retó al peruano: "Quiero decir algo ahora que he visto la imagen del cartel; a Andrés Roca Rey como máximo protagonista de este cartel lo quiero invitar a que toree esa corrida. Ya que es el protagonista de Madrid que toree la corrida de Victorino conmigo..."

Roca Rey, diplomático y estratega, no tardaría en responder al reto sin terminar de aceptar el guante, tampoco sin rechazarlo de plano. "Qué bonito el ofrecimiento de Borja, es bonito que los toreros se ofrezcan de esa manera. No me ha impactado. Veremos qué pasa, la temporada es muy larga y queda mucho hasta otoño”, declaró el paladín limeño al programa El Toril de Onda Madrid.

Roca Rey posa antes del comienzo de la gala de presentación de los carteles de San Isidro. / EFE

Pero... ¿De dónde venía el órdago del torero sevillano? Es evidente que la fotografía del cartel le había calentado los cascos. Borja había abierto el año anterior la puerta grande en Madrid, la tercera en tres años consecutivos: desde el encuentro providencial con la corrida de Victorino del otoño de 2023 que le lanzó a las ferias, pasando por la de la feria de San Isidro de 2025 -fue declarado triunfador absoluto del ciclo- hasta llegar al zambombazo con el toro Milhijas, otro victorino de altísima nota que estrechó su simbiosis con la divisa cacereña.

Pero hay otros factores: en los entrebastidores del toreo se comenta en voz cada vez más alta el ninguneo de un torero al que no se termina de otorgar por completo la vitola que debería implicar sus triunfos y regularidad en las ferias. La temporada 2025, sin ir más lejos, se cimentó en los tres cosos de primera más resonantes del circuito: cortó dos orejas a un gran toro de Jandilla en Sevilla; salió a hombros en Las Ventas e indultó a otro gran ejemplar de La Quinta en Bilbao, el primero al que se le perdonaba la vida en El Bocho.

Borja Jiménez en el 'photocall' de Las Ventas antes de la presentación de la gala de San Isidro. / EFE

Roca ya había aceptado torear una corrida de Victorino con Borja Jiménez en la Feria de Abril de 2024, en aquella tarde épica de Manuel Escribano que eclipsó a sus compañeros. Ese mismo año iba a contemplar la salida a hombros de Borja en Madrid. En 2025 sólo compartieron un único paseíllo: el 6 de julio en Teruel, en una terna que completaba el madrileño Fernando Adrián. ¿Qué está pasando entonces? En los sucesivos avances de carteles de la próxima temporada, la de 2026, los nombres de Borja Jiménez y Roca Rey sólo se cruzan en el coso francés de Mont de Marsan junto al de Marco Pérez. Será el próximo 22 de julio, abriendo la tradicional feria de la Magdalena que incluye una encerrona en solitario de Daniel Luque, que no ha vuelto a torear con Roca desde el 6 de agosto de 2022 en El Puerto de Santa María. El veto, en este caso, es más que evidente y ya ha sido comentado de sobra...

Aquella tarde portuense, que ya se aleja en el tiempo, abría cartel Morante de la Puebla que tres años después, en el mismo ruedo, iba a escuchar de su joven compañero limeño una sentencia que ya figura en la historia menuda del toreo: "Maestro, fúmese un puro despacito..." Mediaba la onda de otro supuesto veto de Roca sobre la pretensión de Morante a cubrir el hueco de Cayetano en la feria de Santander. Es una historia que ya le hemos contado. La tímida reconciliación llegaría en la pasada Feria de San Miguel. Los entrebastidores del planeta taurino amanecen a 2026 entretenidos...