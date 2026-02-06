Las principales figuras vuelven a dar forma a una larga feria de San Isidro

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, asistieron a la gala de presentación de la feria de San Isidro.

Las principales figuras salvo Morante de la Puebla, que ha decidido seguir toreando tras cortarse la coleta el pasado octubre, estarán presentes en la próxima feria de San Isidro, la cita taurina más importante del año y cuyos carteles han sido presentados oficialmente este jueves por la empresa Plaza 1, gestora de la plaza de Las Ventas.

El ciclo, que se ha dado a conocer con una gala en la carpa instalada en el ruedo del coso madrileño, ya recibió el pasado martes la necesaria aprobación del Consejo de administración del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, como propietaria de Las Ventas, cuando el consejero de Interior, Carlos Novillo, expresó su deseo de que al abono supere las cifras de récord que ya alcanzó la pasada edición.

La feria de San Isidro de 2026, que irá desde el 8 de mayo al 6 de junio y con el diestro peruano Roca Rey como imagen de los carteles, se compone de veintiuna corridas de toros (incluida la de la Asociación de la Prensa), tres novilladas picadas y dos corridas de rejones, a las que hay que sumar, fuera del abono, los festejos de los domingos 7 y 14 de junio, en concreto los señalados como In Memoriam, dedicado esta vez a Ignacio Sánchez Mejías, y el tradicional de Beneficencia..

En total, en tan larga serie de festejos se anuncian cuarenta y cuatro matadores de toros, nueve novilleros y cinco rejoneadores (cuatro mexicanos, cuatro franceses, dos portugueses, un colombiano, un peruano y un venezolano) de los que, incluyendo las corridas fuera de abono, Alejandro Talavante, Pablo Aguado, Fernando Adrián y Víctor Hernández se destacan con hasta tres actuaciones, al tiempo que serán también tres los matadores que confirmen su alternativa: Tristán Barroso, Manuel Diosleguarde y Bruno Aloi.

De tal forma, los carteles oficiales de la próxima feria de San Isidro, en los que solo repetirán encierro las ganaderías de Victoriano del Río, Juan Pedro Domecq, La Quinta y Fuente Ymbro, son estos:

Viernes, 8 de mayo: Toros de Núñez del Cuvillo, para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tristán Barroso, que confirma la alternativa

Sábado, 9: Toros de La Quinta, para Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Tomás Rufo.

Domingo, 10: Toros de Conde de Mayalde, para David Galván, Román y Gonzalo Caballero.

Martes, 12: Novillos de Montealto, para el portugués Tomás Bastos, Martín Morilla y Álvaro Serrano.

Miércoles, 13: Toros de Partido de Resina, para Antonio Ferrera, el mexicano Calita y el venezolano Jesús Enrique Colombo.

Jueves, 14: Toros de El Parralejo, para el francés Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda.

Viernes, 15: Toros de El Torero, para Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián.

Sábado, 16: Toros de La Quinta, para El Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde, que confirma la alternativa.

Domingo, 17: Toros de Fuente Ymbro, para Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián.

Martes, 19: Novillos de Fuente Ymbro, para Pedro Luis, Mario Vilau y Julio Norte.

Miércoles, 20: Toros de Saltillo, para José Carlos Venegas, el francés Juan Leal y el colombiano Juan de Castilla.

Jueves, 21: Toros de Puerto de San Lorenzo, para José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Viernes, 22: Toros de Victoriano del Río, para Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo.

Sábado, 23: Toros de Sánchez y Sánchez, para los rejoneadores Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Domingo, 24: Toros de Alcurrucén, para Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández.

Martes, 26: Novillos de Conde de Mayalde, para el mexicano Emiliano Osornio, Pedro Montaldo y Julio Méndez.

Miércoles, 27: Toros de Pedraza de Yeltes, para el mexicano Isaac Fonseca, Molina y Jarocho.

Jueves, 28: Corrida de la Asociación de la Prensa: Toros de Juan Pedro Domecq, para Diego Urdiales, el peruano Roca Rey y el mexicano Bruno Aloi, que confirma alternativa.

Viernes, 29: Toros de Garcigrande, para Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado.

Sábado, 30: Toros de la divisa portuguesa de María Guiomar Cortés de Moura, para los rejoneadores Rui Fernandes, de Portugal, Diego Ventura y la francesa Lea Vicens.

Domingo, 31: Toros de Adolfo Martín, para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña.

Martes, 2 de junio: Toros de José Escolar, para Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar.

Miércoles, 3: Toros de Lagunajanda, para José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón.

Jueves, 4: Toros de Jandilla, para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández.

Viernes, 5: Toros de Juan Pedro Domecq, para Uceda Leal, el francés Clemente y Pablo Aguado.

Sábado, 6: Toros de Victorino Martín, para Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román.

Domingo, 7: Corrida 'In Memoriam Ignacio Sánchez Mejías' (fuera de abono): Toros de Domingo Hernández y Victoriano del Río, para Borja Jiménez, como único espada.

Domingo, 14: Corrida de Beneficencia (fuera de abono): Toros de Victoriano del Río, para Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández.

Por otra parte, también se conocen los carteles de los festejos previos a San Isidro, dentro de la llamada feria de la Comunidad de Madrid, que se celebra en torno a la festividad autonómica, y que presentan estas combinaciones:

Viernes, 1 de mayo: Novillos de distintas ganaderías madrileñas, para David López, Álvaro Serrano y Joel Ramírez.

Sábado, 2, Corrida goyesca: Toros de El Pilar, para Uceda Leal, El Cid y Javier Cortés.

Domingo, 3: Novillos de la divisa portuguesa de Couto de Fornilhos, para Mario Arruza, Cristian González y Juan Alberto Torrijos.