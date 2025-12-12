Borja Jiménez: seis toros en Madrid en recuerdo de Ignacio Sánchez Mejías

Borja Jiménez volverá a apostar al todo o nada en la plaza de Las Ventas anunciando el primer gran gesto de la temporada 2026. El diestro de Espartinas estoqueará en solitario seis toros -previsiblemente de Victoriano del Río y Garcigrande- el próximo 14 de junio, tras el grueso de la feria de San Isidro. Será en la llamada corrida In Memoriam que según ha confirmado el empresario Rafael García Garrido en unas declaraciones recogidas por Rosario Pérez rescatará la memoria del mítico torero sevillano Ignacio Sánchez Mejías en coincidencia con el centenario de la Generación del 27.

"92 años después de su muerte, el legado taurino y literario de Ignacio Sánchez Mejías tendrá su homenaje en la plaza de toros de Las Ventas con la corrida In Memoriam 2025, un festejo en el que Borja Jiménez cumplimentará la gesta de encerrarse con seis toros en homenaje a un genio sevillano que supo poner al toreo a la altura de los más grandes literatos de la época" explica el el servicio de prensa de Borja Jiménez en un comunicado.

El gesto de Jiménez, en cualquier caso, redondea su breve pero intenso curriculum en la plaza de Las Ventas, iniciado en el otoño de 2023 con su aclamada actuación con los toros de Victorino Martín que le franquearon la puerta grande del coso madrileño convirtiéndole en la verdadera revelación de aquella temporada. Borja repetiría triunfo al año siguiente convirtiéndose en triunfador absoluto de San Isidro pero volvería a traspasar de nuevo la ansiada puerta venteña en este 2025 después de encontrarse con otro toro providencial de Victorino Martín llamado Milhijas en la corrida In Memoriama dedicada a Victorino Martín.

Ignacio Sánchez Mejías, rodeado de algunos componentes de la generación del 27. / M.G.

La elección de Ignacio Sánchez Mejías -en el tintero habría quedado el nombre de Rafael de Paula en espera de algún gesto de Morante- no es casual. En 2027 se cumple el primer centenario de la toma de espíritu generacional de los creadores del 27 muñidos, precisamente, por Ignacio y el Ateneo de Sevilla en la conmemoración del III centenario del poeta cordobés Luis de Góngora que iba a poner fecha a su conformación como grupo literario.

El nombre del mítico torero, que también fue escritor, cronista y dramaturgo, había quedado orillado inicialmente en los planes del Ministerio de Cultura para conmemorar el aniversario del 27 aunque el propio ministro, Ernest Urtasun, ha llegado a desdecirse admitiendo la importancia y la relevancia de Sánchez Mejías en la cohesión de ese grupo de poetas a los que agasajó en su casa de Pino Montano en diciembre de 1927.

91 años después de su trágica muerte tras la horrenda cornada de Manzanares, la figura de Ignacio -un personaje que no podría entenderse sin el caldo de cultivo en el que se movió- sigue despertando admiración e interés. El propio Sánchez Mejías había abierto la Edad de Plata -en su vertiente taurina- sosteniendo la cabeza muerta de su cuñado Joselito en la enfermería de Talavera y la iba a cerrar simbólicamente catorce años después en el traslado agónico por las tierras de La Mancha mientras la gangrena fatal trepaba por sus muslos. Aquella muerte, que no podía ser más literaria, iba a inspirar la que seguramente es la más bella elegía escrita en castellano. La firmó Federico García Lorca sin saber que el reloj de su vida también tenía las horas contadas.

"En un contexto cultural marcado por debates y controversias, el homenaje que Las Ventas dedica este año a Sánchez Mejías cobra un significado aún más profundo; frente a la amenaza de omisión, la plaza de Madrid erige ahora un tributo que reconoce el papel de quien fue el alma que unió el toreo con los grandes literatos de su época" añade la nota emitida por el equipo de Borja Jiménez sentenciado que este festejo In Memoriam "se presenta no solo como una corrida excepcional por el gesto del diestro sevillano, sino como un verdadero homenaje a la vida y al legado de Ignacio Sánchez Mejías, un hombre cuyo nombre está inscrito tanto en el arte de la lidia como en la historia de la literatura española".