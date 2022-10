Cartel de figuras para ese festival taurino que José Luis Pereda proyecta en febrero de 2023

Se anda con mesura. Se habla poco y se dice aún menos pero lo que va tomando cuerpo en la idea de la próxima temporada es ir recuperando cosas que en un pasado tuvieron cabida dentro de las temporadas onubenses. Aunque desde la empresa no sueltan prenda sobre el evento es bastante verosímil que en La Merced haya en torno al 28 de febrero de 2023 un importante cartel con toreros vestidos de corto dando forma a un festival benéfico importante.Por de pronto andan dos toreros a caballo como Ventura y Romero apuntados como más que posibles. El resto se va a mover entre gente importante del escalafón. Toreros muy afines a devociones marianas de esta tierra.A esta plaza le dejaron en el tiempo imágenes bonitas aquellas citas toreras que bajo la denominación de Festival de La Salve llenaron de sensaciones y recuerdos ese tendido de la Merced con gente rociera cantando la Salve.Algo de esa estampa parece que encuentra eco en la mente del vigente empresario y desde luego sería precioso que esta plaza comenzara a tener otras referencias taurinas que no fuese solo las que proporcionan el abono de Colombinas.Por lo pronto lo que se puede asegurar es que la cita es más que cierta, que quien trabaja lo hace en torno a que sean nombres importantes los que hagan ese paseíllo para una causa social muy cercana al mundo rociero.El rumor que circula ya por algunos círculos taurinos y sociales ha venido a provocar ilusión y ahora solo falta que el tiempo venga a dar veracidad a lo que hoy adelanta este periódico. No crean ustedes que vamos a estar muy desencaminados de lo que a la postre se cierne como un acontecimiento bonito e importante.