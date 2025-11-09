El ganadero Julio de la Puerta sufre un grave percance en el campo

El ganadero Julio de la Puerta sufrió el pasado viernes un grave accidente campero en la finca La Valdivia que se ha saldado con un complejo cuadro de lesiones que obligaron a ingresarle el Hospital de Osuna donde le diagnosticaron una fractura en el brazo izquierdo, tres costillas y cinco vértebras rotas. Los médicos se vieron obligados a reconstruirle el brazo, dado que los huesos quedaron completamente desplazados.

Según ha trascendido, el accidente sobrevino cuando se disponían a colocar las fundas a un toro que, inesperadamente, traspasó la puerta del corral echándose encima del prestigioso criador ursanonense que participaba en las faenas en compañía de su hijo. El animal alcanzó al ganadero que fue lanzado por los aires. La puerta quedó encima del criador y el toro acabó pasando por encima, evitando males mayores.

"Si el toro cuando vuelve me recoge en el suelo, que era un sitio cerrado, y me pega un golpe contra cualquier cosa, estoy seguro de que me mata. Pero gracias a Dios no hizo más que pasar por encima", ha explicado Julio de la Puerta en la web especializada Mundotoro. La evolución, a pesar de las lesiones, es positiva.