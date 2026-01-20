El gestor cultural Fer Francés asesorará la elección del cartelista de la Maestranza

El galerista y gestor cultural Fer Francés (Santander, 1989) se encargará a partir de ahora de asesorar a la Real Maestranza de Sevilla en la elección del cartelista que debe pintar el cartel anunciador de cada temporada en el coso del Baratillo. Fer Francés sucede en este cometido al galerista sevillano Pepe Cobo que se había encargado de ese cometido, introduciendo la obra de los artistas en las ruedas de prensa convocadas al efecto, en la extensa tenencia de Santiago León y Domecq.

Con la llegada de Marcelo Maestre a la mesa de gobierno del cuerpo maestrante se van sucediendo estos pequeños cambios que acompañan al más trascendental: la elección de José María Garzón como nuevo empresario del coso sevillano. Fer Francés es un promotor cultural de amplia trayectoria pese a su juventud que dirige la galería VETA en el distrito madrileño de Carabanchel, un espacio de 1.200 metros cuadrados dedicado a la pintura que abrió sus puertas en noviembre de 2021 dando una segunda vida a varias naves industriales en desuso.

Un poco de historia

El autor que anuncie la Real Maestranza en las próximas semanas -o días- se unirá a la extensa lista de firmas de prestigio que han aceptado el guante del cuerpo nobiliario para anunciar la temporada taurina sevillana desde 1994. Fue a instancias del recordado pintor y caballero maestrante Juan Maestre, decidido impulsor de esta iniciativa que ha ido otorgando a la Casa una de las colecciones de arte contemporáneo más conocidas y diversas de la ciudad.

La colección de carteles, que ha dado nombre al salón que los alberga en la plaza de toros, atesora firmas como las de Luis Manuel Fernández, Miquel Barceló, autor de uno de los carteles más contestados, Carmen Laffón, Larry Rivers, Botero, Salinas, Luis Gordillo, Hernán Cortés, el chileno Guillermo Muñoz Vera, el creador sevillano Juan Fernández Lacomba, el pintor madrileño Carlos Franco Rubio o la salmantina María Gómez además del alemán Albert Oehlen, el artista neoyorquino Julian Schabel, el vietnamita Dahn Vo, el arquitecto británico Norman Foster, el creador mexicano Abraham Cruz Villegas o la alemana Martha Jungwirth que firmó el del pasado año. Se trata de una iniciativa, no exenta de riesgos, que engrosa una colección artística sin parangón sorteando polémicas puntuales por el resultado de algunos de los encargos.

El empeño de la Real Maestranza es paralelo a la elección de prestigiosas firmas de la literatura internacional y el espectro sociopolítico para pronunciar el tradicional pregón taurino de la temporada que organiza la corporación en la mañana del Domingo de Resurrección, antes en el Lope de Vega y en los últimos años en el Maestranza. Ese texto lo han pronunciado figuras de la las letras como el escritor mexicano Carlos Fuentes, el peruano Mario Vargas Llosa o el dramaturgo catalán Albert Boadella, sin olvidar eal catedrático Andrés Amorós, los escritores Arturo Pérez Reverte y Fernando Sánchez-Dragó, el ex ministro y defensor del pueblo Enrique Múgica o el novelista barcelonés Ildefonso Falcones además del periodista Alberto García Reyes, el académico catalán Félix de Azúa, el presidente de la Real Academia de la Lengua, Santiago Muñoz Machado, el antropólogo francés François Zumbiehl o el ganadero Victorino Martín que pronunció el de 2025.