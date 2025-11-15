La Hermandad de San Bernardo concreta el fin de los beneficios del festival taurino

La Hermandad de San Bernardo acogió el pasado miércoles un acto para dar visibilidad al destino de los beneficios conseguidos gracias al Festival Taurino celebrado el pasado 13 de octubre en la plaza de la Maestranza en unión de la cofradía del Amor.

Entre los presentes se encontraban representantes de las asociaciones Fundación Mornese, UED la Buhaira, Down Sevilla, Proyecto Hombre, Fundación Padre Leonardo, Rompe tus cadenas, SOS Ángel de la Guarda, Red Madre y Cáritas Parroquial de San Bernardo. También tuvieron presencia testimonial las hermanas de Santa Ángela de la Cruz, las Hermanitas de los Pobres y a las hermanas dominicas del convento Madre de Dios con las que la corporación del Miércoles Santo colabora asiduamente, que no pudieron estar en el acto por la idiosincrasia de sus respectivas órdenes o congregaciones.

"San Bernardo muestra nuevamente su compromiso con los más desfavorecidos, garantizando el destino del beneficio obtenido a favor de todas estas asociaciones con las que nos unen grandes lazos de colaboración durante tantos años y en pro de los mas desfavorecidos" ha explicado la cofradía en una nota de prensa.

El mismo acto sirvió para reconocer a distintos protagonistas del festival que en su día no pudieron recibir el reconocimiento en un acto "donde quedó patente la solidaridad del mundo del toro", tal y como señala la misma nota. Estuvieron presentes el diestro Manuel Jesús Rodríguez El Cid, que resultó herido en el festival, además de Juan Antonio Ruiz Espartaco y José Moya, que aportaron ganado al evento así como Fran Arispón, responsable de la administración de la empresa Pagés y Enrique Peña Casellas, responsable de la cuadra de caballos de la Real Maestranza al cumplirse cien años ejerciendo esta labor, así como Manuel Vázquez Gago, hermano de la corporación, coordinador del evento e hijo de Manolo Vázquez Garcés, a cuya dinastía estaba dedicada el festejo.

"Queremos dar las gracias a todos los hermanos, devotos y público en general que han aportado su granito de arena para poder seguir ayudando a estas asociaciones que tanto hacen por mejorar nuestra sociedad", finaliza la nota.