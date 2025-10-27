El hotel Colón realza la Puerta del Príncipe de David de Miranda

David de Miranda ha sido uno de los toreros más destacados de la temporada 2025.

El jurado de los premios taurinos del Hotel Colón, que distinguen al torero y la ganadería más destacados en cada temporada en la plaza de la Real Maestranza de Sevilla, ha decidido otorgar los correspondientes al año 2025, en los que cumplen su XV edición, a David de Miranda y la vacada de Juan Pedro Domecq.

El acta oficial del jurado, reunido a tal fin en el clásico establecimiento hotelero de la calle Canalejas, justifica la concesión del premio al mejor torero de la temporada 2025 en Sevilla –que se concedió por mayoría después de valorar la actuación de otros diestros- valorando “la trascendendencia y las puertas franqueadas al futuro que suponía la actuación del diestro onubense que abrió la única Puerta del Príncipe de la temporada en el coso maestrante”.

Este nuevo premio vuelve a realzar la dimensión del prometedor torero de Hinojos que se alzó como torero revelación en la pasada Feria de Abril mereciendo en su momento los premios al triunfador del ciclo que concede la Real Maestranza de Caballería y el jurado de los trofeos Puerta del Príncipe de El Corte Inglés.

El jurado del hotel Colón está presidido por Rosana González, directora de la empresa patrocinadora. / M.G.

El hierro de Juan Pedro Domecq, por su parte, se ha hecho acreedor del galardón correspondiente a la mejor ganadería de la temporada 2025 en la plaza de la Maestranza en base “a la globalidad del encierro lidiado en la pasada Feria de Abril, el más completo que ha saltado al ruedo del Baratillo en toda la campaña” según se desprende del mismo fallo.

El mismo jurado decidió otorgar una mención especial a la cuadra de caballos de picar de la familia Peña al cumplir un siglo de presencia ininterrumpida en la plaza de la Maestranza

El jurado, compuesto por periodistas, aficionados y ganaderos, está presidido por Rosana González, directora de la empresa patrocinadora, y el empresario Ramón Valencia en calidad de presidente honorario. Los premios se entregarán a sus nuevos acreedores en la víspera del inicio del ciclo continuado de festejos de la próxima Feria de Abril.