Javier Zulueta recupera el fundón de sus espadas

El extraño robo del fundón y las espadas de Javier Zulueta ha tenido final feliz aunque los trebejos necesitarán una buena mano de paciencia y destreza para recuperar su impronta y esplendor después de haber permanecido tres meses justos sumergidos en la orilla trianera del río Guadalquivir, muy cerca de donde fueron sustraídos después de la actuación del joven matador sevillano en el festival organizado a beneficio de las hermandades del Amor y San Bernardo.

"Hoy quiero comunicaros que hace dos días me dieron una buena y a la vez rara noticia" ha señalado el propio torero a través de las redes sociales explicando los pormenores del hallazgo. "Después de tres meses exactos de la desaparición de mi fundón ha aparecido con todas las espadas" ha referido Javier Zulueta precisando que "ha sido encontrado en el río Guadalquivir,en la orilla de Triana, a muy pocos metros de donde estaba la furgoneta aparcada, que es donde lo sustrajeron".

"Gracias a las labores de limpieza de las orillas que hacen los operarios del puerto, Fernando Bermejo, encontró el fundón sumergido casi en su totalidad e hizo lo imposible para hacerlo llegar hasta mí" añade el joven matador explicando que el objeto del robo, en lo que coincide también con la policía, podría haber pasado por la mera intención de causar un daño.

Las espadas y el fundón se encuentran muy deteriorados pero son recuperables. / M.G.

"Gracias a Dios ha vuelto a mis manos y no ha acabado en el fondo del río", suspira Zulueta agradeciendo a todos los que se han interesado en esa búsqueda y, en especial, a todos los profesionales que le ofrecieron su fundón y sus espadas "en el mismo instante que se enteraron" poniendo un especial énfasis en el papel jugado por Fernando Bermejo. "Sin él esto no hubiera sido posible", puntualiza.

El torero ya había aprovechado el poder de difusión de las redes sociales para denunciar el robo y advertir del valor sentimental y personal de estos trastos de torear que superan cualquier valoración económica. "Más que el valor material de estos objetos, para nosotros los toreros nuestras cosas tienen un valor sentimental porque buena parte de ellas proviene de regalos que nos hacen familiares, amigos e incluso otros compañeros de profesión a quienes admiramos" señalaba Zulueta el pasado 14 de octubre pidiendo cualquier pista o indicio que pudieran llevar a su recuperación.

"Estas espadas y el fundón me han acompañado en toda mi etapa como novillero y pretendía que lo siguieran haciendo ahora que soy matador de toros hasta el final de mi carrera" añadía el joven matador que cursó la correspondiente denuncia en la Policía Nacional.

Las espadas habían sido sustraídas de la furgoneta del torero en las puertas del hotel Monte Triana, en la calle Clara de Jesús Montero, entre las 21.00 y las 22.00 horas del 13 de octubre después de que el torero y su cuadrilla acudieran a dicho establecimiento a desvestirse la ropa de torear después de actuar en el festejo que cerró la temporada sevillana.