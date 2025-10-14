Roban el fundón de las espadas de Javier Zulueta

El joven matador sevillano Javier Zulueta ha sufrido el robo del fundón y las espadas que contenía al término del festival taurino celebrado este martes en la plaza de la Real Maestranza de Sevilla a beneficio de las hermandades del Amor y San Bernardo.

El torero, que ya ha denunciado el robo, ha advertido a través de sus redes sociales del valor sentimental y personal de estos trastos de torear que superan cualquier valoración económica. "Más que el valor material de estos objetos, para nosotros los toreros nuestras cosas tienen un valor sentimental porque buena parte de ellas proviene de regalos que nos hacen familiares, amigos e incluso otros compañeros de profesión a quienes admiramos" ha señalado Zulueta pidiendo a través de dichas redes cualquier pista o indicio que puedan llevar a su recuperación.

Fundón de las espadas de matar de Javier Zulueta, sustraído este lunes tras el festival de Sevilla. / M.G.

"Estas espadas y el fundón me han acompañado en toda mi etapa como novillero y pretendía que lo siguieran haciendo ahora que soy matador de toros hasta el final de mi carrera" añade el joven matador que ha cursado la correspondiente denuncia en la Policía Nacional.

En dicha denuncia se precisa que las espadas se sustrajeron de la furgoneta del torero en las puertas del hotel Monte Triana, en la calle Clara de Jesús Montero, entre las 21.00 y las 22.00 horas del pasado lunes después de que el torero y su cuadrilla acudieran a dicho establecimiento a desvestirse la ropa de torear después de actuar en el festejo que cerró la temporada sevillana. La denuncia también facilita la numeración de dos de la espadas: 748 y 673.