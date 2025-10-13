Algo más que la clausura de una temporada...

El interminable festival de las hermandades del Amor y San Bernardo -salvado por la faena de Talavante, la embestida del ejemplar de Domingo Hernández y el excelente ambiente- sirvió para cerrar una temporada que ya figura en la historia de la propia plaza de la Maestranza con su catálogo de triunfos, ilusiones, miedos y fracasos.

Pero con esa clausura concluye también una larguísima etapa histórica en el coso del Baratillo que afrontará la temporada de 2026 con un nuevo marco contractual y no sabemos si con nueva empresa. La decisión, que está tomada, no va a tardar en conocerse por elemental lógica taurina por más que el cuerpo nobiliario hubiera marcado la celebración de este festejo benéfico como plazo de cortesía para romper los sellos del secreto mejor guardado del toreo.

La prensa, los aficionados, los profesionales, la propia sociedad sevillana permanece expectante pero casi nadie podía atisbar que esa decisión trascendental -que compete a la Real Maestranza de Caballería- se iba a enhebrar a otra noticia que ha roto cualquier esquema preconcebido: la retirada de Morante.

Se abre un tiempo nuevo pero, a la vez, se ensancha el volumen de una ausencia que mudará por completo la columna vertebral del abono sevillano, que tendrá que buscar nuevos paladines. El genio ha cortado, no sabemos hasta cuando... Lo ha hecho en el confín de una temporada en las que las huestes del toro han recuperado el orgullo de ser y sentirse taurinos. Pero... ¿Qué pasaría si se deshoja otra margarita en Lima?