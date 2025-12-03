Julián Ruiz Quinta, mayoral de Partido de Resina, sufre daños cerebrales

Julián Ruiz Quinta, mayoral de la ganadería de Partido de Resina, sigue ingresado en la UCI del Hospital Virgen del Rocío. Después de realizarle una resonancia magnética se ha podido comprobar que sufre daños cerebrales. El conocedor de la mítica vacada que pasta en tierras de Aznalcázar -los antiguos pablorromeros- sufrió el pasado 16 de noviembre un gravísimo percance cuando se hallaba a lomos de su caballo, dirigiendo unas labores de manejo de ganado.

Su esposa, Yasmina García, ha explicado a través de la web especializada Mundotoro las circunstancias del último diagnóstico. "Los médicos le hicieron una resonancia para saber si se les estaba escapando algo, y han podido saber que tiene daños cerebrales", señala en dicho medio la mujer de Julián Ruiz Quinta precisando que "van a hacerle una traqueotomía para ver si así se puede despertar un poquito más; esto les servirá para ver qué consecuencias tiene o va a tener este daño en Julián’.

El percance llegó cunado movía una punta de utreros de un cercado a otro. Uno de los animales se le arrancó provocando el rebote de su montura a pesar de encontrarse al otro lado del vallado. El jinete salió despedido del caballo y en el trance de la caída recibió una fuerte coz en la cara que le produjo la fractura de la mandíbula y daños en la tráquea. Aunque pudo levantarse por su propio pie permanece en estado de coma desde su ingreso en el Virgen del Rocío.

Un otoño accidentado

Este percance se unía a los que ya habían sacudido el campo bravo sevillano en las últimas semanas. La lista la había abierto el ganadero ursaonense Julio de la Puerta, que sufrió una aparatosa cogida que se saldó con un brazo destrozado -tuvo que ser operado en el hospital de Osuna- después de ser alcanzado por un toro en el corral en otras labores de manejo. Pocas fechas después llegaban las noticias de la tremenda paliza sufrida por el novillero Cayetano Romo en un entrenamiento a puerta cerrada que culminó con una fractura nasal y una cornada interna en el vientre.

Pero la lista se engrosó aún más. Sin solución de continuidad trascendía el accidente sufrido por el criador Joaquín Lora a finales de octubre -del que aún sigue recuperándose- que obligó a hospitalizarlo. El percance sobrevino en las labores de traslado de un semental de un cerrado a otro cuando, inesperadamente, el animal se le arrancó cogiéndole de lleno.

Lora quedó inconsciente en el suelo, aunque, por fortuna, el animal -que no estaba en puntas- tampoco se ensañó con su presa. El ganadero fue evacuado de urgencia a un hospital de la capital hispalense, donde se confirmó que sufría una herida en la boca y dos costillas rotas, una de ellas desplazada, lo que le dificultaba para moverse y respirar con normalidad.