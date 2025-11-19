El campo bravo sevillano vive un otoño accidentado

El otoño del campo bravo sevillano está resultando más accidentado de lo habitual. Si hace algunos días conocíamos el aparatoso accidente de Julio de la Puerta, que se saldó con un brazo destrozado, pocas fechas después llegaban las noticias de la tremenda paliza sufrida por el novillero Cayetano Romo en un entrenamiento a puerta cerrada que culminó con una fractura nasal y una cornada interna en el vientre.

Pero la lista se ha ido engrosando. Sin solución de continuidad trascendía el percance sufrido por el criador Joaquín Lora a finales de octubre -del que aún sigue recuperándose- que obligó a hospitalizarlo. El accidente sobrevino en las labores de traslado de un semental de un cerrado a otro cuando, inesperadamente, el animal se le arrancó cogiéndole de lleno.

Según informa la web especializada Cultoro, Lora quedó inconsciente en el suelo, aunque, por fortuna, el animal -que afortunadamente no estaba en puntas, tampoco se ensañó con su presa. El ganadero fue evacuado de urgencia a un hospital de la capital hispalense, donde se confirmó que sufría una herida en la boca y dos costillas rotas, una de ellas desplazada, lo que le dificulta moverse y respirar con normalidad.

El último en sumarse a esta trágica lista de accidentados ha sido Julián Ruiz Quinta, mayoral de la ganadería Partido de Resina, que iba a sufrir otro percance -seguramente el más grave- mientras realizaba faenas de manejo de ganado en la célebre finca de Aznalcázar.

Se trataba de mover una punta de utreros de un cercado a otro cuando un utrero se le arrancó provocando el rebote de su montura a pesar de encontrarse al otro lado del vallado. El jinete salió despedido del caballo y en el trance de la caída recibió una fuerte coz en la cara que le produjo la fractura de la mandíbula y daños en la tráquea.

El mayoral tuvo que ser ingresado en la UCI del Hospital Universitario Virgen del Rocío donde permanece en coma inducido. Este mismo martes se le intentó quitar la ayuda respiratoria sin fortuna, por lo que los médicosdecidieron mantener algunos días más ese estado de coma.