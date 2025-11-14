El novillero Cayetano Romo se recupera de un grave accidente campero

El novillero Cayetano Romo se recupera satisfactoriamente del percance sufrido hace algunos días en un entrenamiento campero a puerta cerrada. El toro se enceló con él y los profesionales presentes en el tentadero tuvieron auténticas dificultades para hacerle el quite.

Romo sufrió distintas contusiones aunque las más relevantes interesaron la nariz produciendo una fractura del tabique nasal que no ha necesitado ser intervenida. Preocupó mucho más la cornada interna que le detectó el bajo vientre el doctor Domingo Jimenez. El facultativo ha recomendado reposo al joven novillero después de extraerle unos coágulos sanguíneos en la zona de la cornada. Cayetano permanece pendiente de una posible intervención quirúrgica que podría verificarse en unos días.

Cayetano Romo, que se encuentra dando sus primeros pasos en la profesión alternando con sus estudios de bachillerato, debutó en público en la localidad cordobesa de Dos Torres y se presentó vestido de luces el pasado 13 de septiembre en la placita de la Escuela Taurina de Camas.