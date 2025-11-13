La Real Maestranza aporta su donativo anual a las escuelas taurinas de Andalucía

La sede de la secretaría General de Interior de la Junta de Andalucía -dependiente de la macroconsejería de Interior- ha acogido el acto de entrega de la aportación anual que efectúa la Real Maestranza de Caballería de Sevilla a la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas “Pedro Romero” (A.A.E.T.), "reafirmando así su compromiso con la promoción y formación de los jóvenes valores del toreo en Andalucía", según ha destacado la propia asociación en una nota de prensa.

El encuentro tuvo lugar en el despacho del secretario general de Interior, David Gil Sánchez, quien presidió la cita junto al teniente de Hermano Mayor del cuerpo nobiliario, Marcelo Maestre de León y su diputado de Plaza, Salvador Linares y Medina.

Por parte de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas asistieron su presidente, Eduardo Ordóñez Acosta; el director de la Escuela Taurina de Sevilla, Miguel Serrano Falcón; el directivo y director de la escuela de El Puerto, José Luis Galloso y el jefe de servicio de Espectáculos de la Junta de Andalucía, José Antonio Delgado Vázquez.

"Durante el acto, se subrayó la importancia del apoyo institucional y privado a las escuelas taurinas como eje fundamental para garantizar la transmisión cultural y formativa del toreo en Andalucía" destaca la misma nota recordando que la Real Maestranza de Caballería de Sevilla mantiene desde hace años una estrecha colaboración con la A.A.E.T. Pedro Romero, "contribuyendo a sostener la labor pedagógica y artística que desarrollan las distintas escuelas integradas en la asociación".

"Esta aportación anual representa, una vez más, el compromiso histórico de la Real Maestranza con la conservación y difusión de la tauromaquia, así como con la formación integral de los jóvenes aspirantes que sueñan con abrirse camino en el arte del toreo", concluye el comunicado.