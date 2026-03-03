Largas colas para renovar el abono de la temporada en la plaza de la Maestranza

Las colas de los aficionados rebasaban la Puerta del Príncipe y se prolongaban por la calle Circo rodeando la plaza de toros.

Hay ganas de toros. Así lo certifican las largas colas de aficionados que se han formado desde primeras horas de la mañana en los aledaños de la plaza de toros para renovar o sacar el abono de la temporada 2026, una oferta de 25 festejos que incluye 18 corridas de toros, un festejo de rejones y seis novilladas picadas.

La jornada tiene aire de estreno. Es el primer abono presentado por Lances de Futuro al frente de la plaza de la Maestranza. Su gerente, José María Garzón se había propuesto subir los dos millares largos de abonados con los que contaba la plaza en los últimos años de gestión de los Pagés. Ése es el reto...

Los abonados contarán este año con un 10% de descuento sobre el precio total ypodrán beneficiarse de un 50% de descuento en las novilladas sin picadores; acceso a experiencias taurinas exclusivas; un 10% de descuento en entradas en otras plazas de Lances de Futuro; sorteo de un curso de toreo y entradas para la exhibición de los toros en la Venta de Antequera, que es otra de las grandes novedades presentadas por la empresa.

El propio empresario, que recibió al público en persona, destacaba en la mañana de este martes el ambiente que se estaba viviendo junto a las taquillas haciendo especial mención de los grupos de jóvenes aficionados que se habían congregado desde la madrugada para poder optar a uno de los novedosos abonos jóvenes que forman parte de la oferta de la empresa. Se trata de un número limitado de localidades para jóvenes menores de 23 años por un importe de 350 euros para toda la temporada.

"Gracias a Dios se ha creado mucha ilusión, ahora nuestra obligación es no defraudar a nadie", señalaba el empresario mostrnado su satisfacción y emoción por, “ver como chavales jóvenes han estado haciendo colas desde las cinco de la mañana para adquirir uno de los abonos jóvenes, eso es muy bonito y emociona”.

Según su apreciación, se trata de "una feria buena, con personalidad propia, donde se combinan las máximas figuras y la apuesta por toreros jóvenes y oportunidad a novilleros con proyección. Hemos buscado conjugar experiencia, renovación y que todo sea de interés para el aficionado, como reflejan estas colas”, concluye.

Conviene recordar que el plazo de renovación los abonados anteriores está abierta hasta el 13 de marzo. La adquisición de nuevos abonos para la temporada 2026 estará disponible desde esta martes al 13 de marzo y desde el 16 al 19 de marzo.