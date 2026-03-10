Manuel Quintana e Ivan Rejas, primeros clasificados del VII Circuito de Novilladas de Andalucía

La novillada celebrada el pasado sábado en Lucena, correspondiente a la primera fase clasificatoria del Circuito de Novilladas de Andalucía, ya tiene definidos a sus dos semifinalistas. Manuel Quintana e Iván Rejas han sido los novilleros mejor puntuados de la tarde y logran así su pase a la siguiente fase del certamen.

El cordobés Manuel Quintana, que debutaba con picadores y firmó una destacada actuación cortando tres orejas, ha sido el mejor puntuado del festejo con 19,35 puntos. El novillero obtuvo 18,85 puntos del jurado, a los que se suman 0,5 puntos adicionales tras imponerse en el voto del público.

Por su parte, Iván Rejas ha logrado la segunda mejor puntuación del festejo, alcanzando 17,86 puntos, lo que le permite también clasificarse para las semifinales del certamen.

En tercer lugar ha quedado el novillero peruano Pedro Luis, que ha obtenido 16,95 puntos, quedando fuera de la clasificación para la siguiente fase.

El circuito continuará este sábado con la segunda novillada clasificatoria en Cortes de la Frontera, donde harán el paseíllo El Primi, Julio Norte y Dennis Martín, de cuyo festejo saldrán dos nuevos semifinalistas del certamen impulsado por la Fundación Toro de Lidia y la Junta de Andalucía.

El Circuito de Novilladas de Andalucía "se ha convertido en un referente nacional en la promoción del toreo base, apostando por el relevo generacional, la vertebración del territorio y la puesta en valor de las ganaderías y profesionales andaluces, con un formato que combina exigencia, visibilidad y proyección mediática" según apunta la Fundación Toro de Lidia en un comunicado. Su celebración es posible gracias al apoyo de Diputación de Málaga, Diputación de Granada, Diputación de Huelva, Diputación de Córdoba, Diputación de Cádiz, Instituto Andaluz de la Juventud, Fundación Caja Rural del Sur y Fundación Cajasol .