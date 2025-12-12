Morante, Alcurrucén y Curro Vázquez, premiados por los 'Puerta Carmona'

El Círculo Taurino Puerta Carmona, una vez finalizada la temporada 2025, ha celebrado las votaciones correspondientes para designar a los galardonados de sus tradicionales premios anuales que ya alcanzan su VII edición.

Estos reconocimientos, que se entregan de forma continuada cada año, distinguen la mejor faena realizada en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y el mejor toro lidiado en la temporada. Asimismo, por tercer año consecutivo, se concede un Premio Extraordinario, destinado en esta ocasión a honrar la trayectoria de un matador.

Morante ha sido distinguido como autor de la mejor faena aunque los socios han decidido otorgar el premio de manera global, dada la gran variedad y calidad de las faenas que el maestro ha ofrecido durante la temporada.

Como mejor toro ha sido premiado Profesor, de la ganadería Alcurrucén, lidiado en la pasada Feria de Abril por el matador de toros David Fandila El Fandi.

El Premio Extraordinario ha recaído en Curro Vázquez. "Figura indiscutible del toreo en el siglo XX y actualmente uno de los apoderados más influyentes del panorama taurino" señala la nota de prensa emitida por la entidad precisando que "este reconocimiento se suma al emotivo recuerdo que dejó su faena en el festival celebrado el 12 de octubre en Madrid, en honor a Antoñete".

La ceremonia de entrega de estos VII Premios del Círculo Taurino Puerta Carmona se celebrará en una fecha por fijar del mes de febrero en Sevilla, en un acto que convocará a socios, aficionados y personalidades del mundo taurino de la ciudad.