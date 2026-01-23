Muere el periodista taurino Miguel Ángel Moncholi

El periodista taurino Miguel Ángel Moncholi ha fallecido a los 70 años este viernes en Madrid tras una larga enfermedad, un cáncer de páncreas que no ha podido superar. "Ha fallecido Miguel Ángel Moncholi, la voz de los toros en Telemadrid durante más de 25 años. Nuestro pésame a familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz", ha escrito en la red social X la Fundación Toro de Lidia.

El pasado 2 de enero el reconocido periodista recibió un homenaje en la plaza de Las Ventas, donde el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo subrayó la contribución de Moncholi a la difusión de la tauromaquia, destacando que "durante más de 50 años, toda una vida, se ha dedicado a acercar el mundo del toro a la sociedad a través de los medios de comunicación".

Moncholi también fue docente y formó a generaciones de periodistas tanto en la universidad como en distintos cursos de periodismo taurino, en los que inculcó "valores de rigor, respeto, conocimiento y amor por una de las manifestaciones culturales más profundas de nuestra tierra", como destacó Novillo.

Moncholi recibió el homenaje de la Comunidad de Madrid en reconocimiento a toda su trayectoria, según la Fundación Toro de Lidia.

Además, una Antena de Oro, tres premios ATV y dos Ondas entre otros galardones avalan la carrera de Miguel Ángel Moncholi, aunque su mayor logro fue mantenerse durante más de 25 años en antena siendo la imagen y la voz de los toros en Telemadrid.

En 1989 comenzó su andadura en la televisión pública como comentarista, entrevistador y reportero de la corrida de toros que inauguró la programación el 2 de mayo para incorporarse con posterioridad como redactor de información taurina de sus servicios informativos en Telenoticias y programas especiales.

Antes, había trabajado en la cadena Ser (1973-19175) y había sido reportero del diario YA y ABC.

A partir de la década de los 80, simultaneó y comenzó a dedicarse a la información taurina coordinando el programa 'Los Toros' hasta 1990 bajo la dirección de Manuel Molés, quien hoy le recuerda en X: "Compañeros de profesión. Descansa en Paz amigo".