La odisea para Roca Rey: retenidos en la aduana de Perú sus trajes de torero por presunto "contrabando"

Manuel Lara Larita, mozo de espadas y hombre de confianza de Andrés Roca Rey, se encuentra en una situación delicada. Desde hace casi dos meses, la policía de la aduana de Perú, en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, retiene confiscados los vestidos de torear del destacado diestro peruano. Las autoridades sospechan de un presunto contrabando, a pesar de que se trató de una situación de urgencia. Así lo ha explicado el propio Larita en el periódico El Mundo.

La rocambolesca historia comenzó cuando a Larita se le extraviaron unas maletas en Ecuador, donde Roca Rey había toreado el 15 de noviembre en Latacunga. En esas maletas se encontraban los preciados trajes de torear. Con el matador anunciado para actuar el 17 de noviembre en la plaza de Acho en Lima, no había margen de maniobra. La única solución fue recurrir a contactos y pedir favores para que los trajes llegaran desde España a través de un piloto. Sin embargo, al aterrizar en la aduana del aeropuerto Jorge Chávez, los vestidos fueron decomisados.

Las autoridades aduaneras sostienen que se trata de un contrabando por parte del piloto, argumentando que un tripulante no puede llevar ningún tipo de mercancía que no sea de uso personal. A pesar de los esfuerzos realizados por la familia de Roca Rey, bien posicionada en la sociedad limeña, y el trabajo de un despacho de abogados especializado en aduanas, no ha sido posible desbloquear la situación. Ni siquiera las gestiones con ministros han dado resultado.

Los vestidos confiscados son dos ternos en perfecto estado, de la firma del prestigioso sastre Fermín. Uno de color mercurio y otro berenjena, ambos bordados en oro, con un valor aproximado de entre 5.000 y 6.000 euros cada uno. Más allá del aspecto económico, preocupa el tiempo que tardarían en confeccionar nuevos trajes a medida en la sastrería.

Andrés Roca Rey, figura destacada del toreo peruano

Andrés Roca Rey es considerado la máxima figura del toreo actual y líder indiscutible de la temporada 2024. El diestro peruano ha protagonizado un año excepcional, no solo por sus 70 corridas, 128 orejas y dos rabos, sino también por el reconocido documental Tardes de soledad de Albert Serra. A pesar de la hostilidad que suele recibir en la plaza de Las Ventas en Madrid, donde resultó herido de gravedad en la feria de Otoño, Roca Rey mantiene un firme compromiso por promover la tauromaquia en su país natal.

De cara a la próxima temporada, que arrancará en la feria de Fallas, el torero afronta el reto sin los vestidos confiscados, cuyo destino parece abocado a una subasta en unos 18 meses. Manuel Lara Larita se siente impotente y responsable por la situación, pero ve limitadas sus opciones para resolverla. Mientras tanto, Roca Rey cuenta con el respaldo de su nuevo equipo de apoderamiento, formado por su hermano Fernando, el también matador José Luis Moreno y Joserra Lozano, tras la ruptura con el maestro Roberto Domínguez.

¿Qué es un mozo de espadas en el mundo del toreo?

En el mundo taurino, el mozo de espadas es una figura clave en el equipo de un matador. Se trata de la persona de máxima confianza del torero, encargada de cuidar hasta el último detalle relacionado con su actividad profesional. Entre sus responsabilidades se encuentra el mantenimiento y preparación de los vestidos de torear, los capotes, las muletas y, por supuesto, las espadas.

El mozo de espadas acompaña al matador en todo momento, tanto en los desplazamientos como en la plaza. Antes de cada corrida, se asegura de que todo el equipamiento esté en perfectas condiciones y listo para su uso. Durante la lidia, permanece atento a las necesidades del torero, proporcionándole los trastos necesarios en cada tercio y asistiendo en caso de percance.

Más allá de las cuestiones técnicas, el mozo de espadas es un apoyo fundamental a nivel emocional para el matador. La relación entre ambos suele ser muy estrecha, basada en la confianza mutua y el trabajo en equipo. El mozo de espadas vive intensamente cada triunfo y cada revés del torero, compartiendo alegrías y penas a lo largo de la temporada.

En el caso de Andrés Roca Rey, Manuel Lara Larita ejerce como su mozo de espadas desde hace una década, cuando el peruano aún se encontraba en su etapa de novillero. Juntos han forjado una sólida relación profesional y personal, clave en la trayectoria ascendente de Roca Rey hasta convertirse en la máxima figura del toreo actual.

La aduana peruana y el comercio internacional

La aduana peruana, como entidad responsable del control y regulación del tráfico internacional de mercancías, tiene la misión de prevenir y combatir el contrabando y otras actividades ilícitas. En el caso de los vestidos de torear de Andrés Roca Rey, la policía aduanera ha mantenido una postura inflexible, sospechando de un presunto contrabando a pesar de las explicaciones y gestiones realizadas por el entorno del matador.

Las normas aduaneras establecen que los tripulantes de vuelos internacionales solo pueden transportar objetos de uso personal, con restricciones en cuanto a cantidad y valor. Cualquier mercancía que no cumpla con estos requisitos puede ser considerada como contrabando y estar sujeta a confiscación y sanciones.

Sin embargo, en situaciones excepcionales y de fuerza mayor, como la pérdida de equipaje o la necesidad urgente de disponer de determinados artículos, cabe la posibilidad de buscar soluciones alternativas, siempre dentro del marco legal y con la debida justificación. En este sentido, la colaboración y el diálogo entre las partes implicadas resultan fundamentales para alcanzar un entendimiento y una resolución satisfactoria.

El caso de los vestidos de torear de Andrés Roca Rey retenidos en la aduana peruana pone de manifiesto la complejidad de las regulaciones en el comercio internacional y la importancia de contar con asesoramiento especializado para navegar en estos escenarios. Asimismo, evidencia la necesidad de encontrar un equilibrio entre la aplicación rigurosa de las normas y la flexibilidad en situaciones extraordinarias, siempre primando la buena fe y la cooperación entre las autoridades y los ciudadanos.