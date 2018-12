"El próximo año sumaré una decena de corridas en Perú"

El matador de toros camero Alfonso Oliva Soto, quien comenzó la temporada 2018 triunfando en dos corridas celebradas en la plaza de Caravelli, Perú, ha terminado su campaña en el país americano con once corridas de toros y varios triunfos, logrando el Escapulario de Oro de Asillo, de Puno. Sin apenas oportunidades en España, donde únicamente toreó una en la localidad abulense de Sotillo de la Adrada, volverá el próximo año para realizar temporada en plazas peruanas. Sin apoderado, afirma:“Espero que llegue alguien que confíe en mí, que crea en mí”.

–Alfonso, ¿cómo se ha desarrollado su temporada en Perú?

–He toreado once corridas de toros, lo que está muy bien. Comencé el año toreando dos en Caravelli y luego he ido sumando. En faenas destaco sobre todo las que hice a dos toros de San Pedro; para uno de ellos pidieron el indulto. Otras tardes importante fueron las de Asillo, donde corté tres orejas, y Celendín, donde sumé otras tres en un mano a mano con Colombo.

–¿Qué conclusiones extrae de esta experiencia?

–Me sirve para saber que lo que hago cuando entreno lo puedo llevar a cabo delante del público. Lo que más curte no es el banquillo, como dicen, sino torear, la preparación.

–¿Cómo la vive allí?

–Tengo varios amigos ganaderos que me ofrecen tentaderos y con los que he hecho amistad. Allí se vive mucho el toreo. Los tentaderos son de cien vacas;aquí sueltan tres o cuatro vacas de promedio. Toreo al día treinta o cuarenta. Sólo por tres tentaderos merece la pena viajar allí.

En el caso de Chacón, tras forjarse allí, le ha servido para torear en las grandes plazas en España"

–¿Qué le está aportando a su tauromaquia?

–Supone seguir creciendo. Vivo el toreo intensamente y eso me reporta una gran alegría. Cuento con ayuda, como la del matador Alfonso de Lima. Perú me ha dado oxígeno y he mejorado tanto con la espada, como con el capote y la muleta.

–¿Cómo responde el público?

–Las plazas se llenan. Se vive una época bonita, como debió suceder hace años aquí, cuando toreaba mi abuelo de picador.

–¿Económicamente?

–Bien. Saca uno para vivir.

"Necesito volver a Sevilla y Madrid. Triunfar en esas dos plazas representa ganar la Champions"

–¿Volverá?

–En febrero toreo dos corridas en Caravelli. El próximo año sumaré una decena de corridas con buenas condiciones en Perú. Lo haré de febrero a marzo y luego intercalaré de junio a agosto varias corridas.

–Sin embargo, en España únicamente ha toreado este año una corrida.

–Sí. Si hago todo este esfuerzo en Perú es porque quiero que en mi tierra me tengan en cuenta. Aquí ahora es muy difícil. Ha disminuido mucho el número de corridas. Este año estuve a punto de entrar en Madrid. La última vez, en 2013, di una buena dimensión con una corrida de Carriquiri. En Sevilla tampoco estuve. Me duele que no haya entendimiento o recibimiento. Creo que he ganado oportunidades en mi tierra. Necesito volver a Sevilla y Madrid. Triunfar en esas dos plazas representa ganar la Champions.

–¿Por qué no le tienen en cuenta aquí?

–Las culpas a veces han sido por el fallo con la espada. Otros toros no han tenido ritmo para bordarlo. En Sevilla no he estado tan mal como para que lleve cuatro años sin venir.

–¿Lo de Perú servirá para que cambie la situación?

–No lo sé. En el boca a boca sí sirve. A nivel empresarial me queda la duda para entrar en Madrid o Sevilla. En el caso de Octavio Chacón, tras forjarse en Perú, con un bagaje de veinte a treinta corridas, le ha servido para torear en las grandes plazas en España.

–Perspectivas para 2019.

–Para Perú, bien. En España me queda esa duda. Ojalá pueda entrar en Sevilla y Madrid y seguir peleando.